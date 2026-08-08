Approvato il progetto esecutivo per la difesa e la ricostruzione dell’arenile. Latina sarà capofila con Sabaudia nella fase di affidamento dei lavori

LATINA – Un investimento da 1,1 milioni di euro per contrastare l’erosione costiera e intervenire sui tratti più fragili del litorale pontino.

Il Comune di Latina ha approvato il progetto esecutivo e la relativa determina a contrarre per una serie di opere di difesa e ricostruzione dell’arenile finanziate attraverso il Programma generale della Regione Lazio dedicato alla tutela dei litorali.

Il provvedimento consente ora di procedere verso l’affidamento dei lavori.

L’intervento nasce dalla collaborazione tra i Comuni di Latina e Sabaudia, con il capoluogo nel ruolo di ente capofila.

L’obiettivo è affrontare il problema dell’erosione con una pianificazione condivisa, superando una gestione frammentata dei singoli tratti di costa.

Tra le aree comprese nel progetto figura anche Rio Martino, uno dei punti più delicati del litorale, dove sono previsti interventi per la salvaguardia dell’arenile e per aumentare la resilienza del sistema costiero.

L’amministrazione indica inoltre Foce Verde tra le zone sulle quali intende continuare a concentrare risorse e attenzione.

«Quello della difesa della costa – afferma il sindaco Matilde Celentano – è un impegno strategico per la nostra amministrazione, perché significa proteggere il territorio e l’ambiente, risorse fondamentale per lo sviluppo turistico ed economico della nostra città».

Per il sindaco, l’approvazione del progetto segna il passaggio dalla programmazione alla realizzazione concreta.

«L’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori rappresentano un passo concreto verso interventi attesi e necessari».

Celentano sottolinea anche il valore della collaborazione con Sabaudia.

«La collaborazione con il Comune di Sabaudia, con Latina ente capofila, ci consente di affrontare il fenomeno dell’erosione con una visione più ampia e coordinata».

Nel programma dell’amministrazione, Rio Martino resta uno dei punti prioritari.

«Particolare attenzione è rivolta a Rio Martino, ma anche a Foce Verde, aree di grande valore ambientale e strategico per il nostro litorale, sulle quali intendiamo continuare a investire per garantirne la tutela e la piena valorizzazione».

L’intervento punta quindi non soltanto a difendere la costa, ma anche a preservare una risorsa centrale per turismo, ambiente ed economia locale.

«Con la pubblicazione della determina a contrarre raggiungiamo un ulteriore obiettivo concreto» dichiara l’assessore alla Marina e al Demanio Gianluca Di Cocco.

«Dopo la fase di progettazione e l’ottenimento delle risorse, oggi entriamo nella fase che porterà all’individuazione dell’operatore che dovrà realizzare le opere».

L’assessore ribadisce che la difesa della costa resta una priorità dell’amministrazione e che Rio Martino è uno dei punti sui quali è stata concentrata maggiore attenzione.

«L’erosione costiera è una problematica che richiede programmazione, competenze tecniche e capacità di intercettare finanziamenti».

«Stiamo lavorando con una visione complessiva, mettendo insieme interventi immediati e una pianificazione strutturale per proteggere il nostro litorale e valorizzare una risorsa fondamentale per la città di Latina».