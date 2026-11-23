ALBANO LAZIALE – I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 55enne e i due figli di 23 e 22 anni, cittadini italiani residenti nel comune di Albano Laziale, gravemente indiziati di concorso nel reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castel Gandolfo, durante un ordinario servizio preventivo, hanno controllato un veicolo condotto da un insospettabile uomo, originario di Roma, ma da tempo insediato nella comunità di Albano Laziale, che, subito dopo aver spontaneamente consegnato un involucro contenente 1 grammo di marijuana e uno spinello già approntato per il consumo, ha manifestato segni di irrequietezza che hanno spinto i militari ad approfondire l’attività di controllo.

La perquisizione eseguita nell’abitazione dell’uomo ha subito suffragato i sospetti dei militari: in casa, infatti, è stata accertata la presenza dei due figli dell’uomo, nella cui comune disponibilità sono stati rinvenuti oltre 1,8 chili di infiorescenze e trinciato di marijuana e 4 panetti di hashish, del peso di complessivo di 197 grammi.

I Carabinieri hanno scoperto che l’abitazione era stata predisposta dai tre soggetti ad autentico punto per la coltivazione, produzione e commercializzazione dello stupefacente, rinvenendo e sequestrando anche 2 serre artigianali dotate di lampade e sistema di areazione, 16 piante di marijuana e un bilancino di precisione.

Raccolti i gravi indizi di colpevolezza, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza l’uomo e i due figli e successivamente li hanno accompagnati presso le aule del Tribunale di Velletri dove il Giudice ha convalidato l’arresto.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.