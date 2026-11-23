Pesante anche il bilancio sul fronte dell’evasione fiscale e della trasparenza commerciale, che ha interessato ferramenta, parrucchieri, centri estetici, bar, casalinghi e distributori

LADISPOLI – Scatta la stretta pre-natalizia della Guardia di Finanza sul Litorale Nord, con riflettori puntati su Ladispoli e Cerveteri. Nel quadro di un vasto piano straordinario di controlli economico-finanziari disposto dal Comando Provinciale di Roma — esteso dalla costa fino ai quartieri capitolini di Magliana, Portuense e Prenestino — le Fiamme Gialle hanno setacciato negozi, depositi e strade per arginare lavoro sommerso, evasione fiscale, contraffazione e spaccio di stupefacenti. Un’offensiva capillare che ha portato a oltre 40 interventi mirati e al sequestro complessivo di 1.679.387 articoli irregolari o contraffatti.

Proprio tra Ladispoli e Cerveteri è arrivato uno dei riscontri più significativi sul fronte del contrasto al lavoro nero. I militari della locale Compagnia, passando al setaccio gli esercizi commerciali del territorio, hanno pizzicato due lavoratori impiegati completamente in nero — senza alcun contratto né coperture contributive e assicurative — all’interno di una barberia e di un ristorante. Sempre lungo l’asse che unisce il Litorale Nord al quadrante Magliana-Portuense, le ispezioni in minimarket e negozi di vicinato hanno inoltre consentito di togliere dal commercio oltre 12.000 articoli contraffatti, 66.000 prodotti di consumo non conformi agli standard di legge e 80.000 articoli per fumatori detenuti in violazione del Codice Doganale.

Il colpo più ingente sul piano della sicurezza dei prodotti è stato messo a segno nel quartiere Prenestino, dove i finanzieri hanno scoperto un grande deposito all’ingrosso ricolmo di 1.521.387 articoli a tema natalizio. Tra gli scaffali erano ammassati giocattoli, materiale di cancelleria e accessori per la tavola e la cucina destinati al contatto con gli alimenti, tutti completamente sprovvisti delle certificazioni europee e delle garanzie di idoneità. Un carico potenzialmente pericoloso per la salute dei consumatori — soprattutto per i bambini, esposti a rischi meccanici e chimici, e per il possibile rilascio di sostanze nocive nei cibi — finito interamente sotto sequestro per frode in commercio e violazione delle norme di sicurezza.

Pesante anche il bilancio sul fronte dell’evasione fiscale e della trasparenza commerciale, che ha interessato ferramenta, parrucchieri, centri estetici, bar, casalinghi e distributori. Su 26 controlli dedicati all’emissione di scontrini e ricevute, esattamente la metà (13 casi) si è chiusa con una contestazione. Guai seri anche per il gestore di un impianto di distribuzione stradale di carburanti: nei sessanta giorni precedenti alle verifiche aveva omesso per quattro volte di comunicare i prezzi praticati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, facendo scattare la proposta di chiusura temporanea dell’attività. Le verifiche commerciali hanno infine riguardato due esercizi per il controllo della regolarità di sette apparecchi da intrattenimento (AWP).

Parallelamente agli accertamenti fiscali, i «Baschi Verdi» e le unità cinofile antidroga hanno presidiato le principali arterie d’accesso ai quartieri e alle zone interessate dal piano con posti di blocco mirati. Nel corso dei controlli su strada sono stati fermati 88 veicoli e identificate 105 persone, con quattro automobilisti sanzionati per la mancata revisione periodica del mezzo. Grazie al fiuto dei cani antidroga, i militari hanno inoltre sequestrato 58 grammi di hashish, 15,3 grammi di marijuana e un grammo di cocaina, segnalando alla Prefettura di Roma i soggetti trovati in possesso delle dosi per uso personale.