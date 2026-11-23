BRACCIANO – Arresti nel corso delle operazioni notturne di questo fine settimana. Le pattuglie dell’Arma hanno assicurato alla giustizia due soggetti per reati di particolare gravità e allarme sociale.

Il tempestivo intervento a seguito di una richiesta giunta al 112 per la violazione di un divieto di avvicinamento, ha portato all’arresto di un 29enne di origini ucraine, già sottoposto alla misura cautelare, mentre si aggirava a poca distanza dalla sorella, vittima di maltrattamenti da parte del ragazzo.

Un carabiniere della Stazione di Trevignano Romano, fuori servizio, ha invece riconosciuto un 18enne di Bracciano, già sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità, mentre passeggiava liberamente in strada. Alla vista del Carabiniere, il giovane ha tentato di opporsi al controllo reagendo con violenza, ma è stato bloccato e arrestato, venendo poi tradotto presso il carcere di Civitavecchia.