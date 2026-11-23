L’intervento lampo degli agenti evita la consegna in cella. Già identificato il destinatario dietro le sbarre, ma l’ombra della pistola del 2021 torna a far paura

FROSINONE – Un nuovo tentativo di portare materiale proibito in cella dal cielo è stato sventato a Frosinone. All’alba di domenica la polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale ha sentito un forte ronzio. Il rumore arrivava da alcuni droni che volavano sopra l’istituto per far arrivare ai detenuti telefonini e sostanze stupefacenti. L’intervento immediato ha bloccato i velivoli prima della consegna.

Le indagini sono subito partite: sarebbe già stato individuato il detenuto destinatario del carico illegale. Ora, invece, è caccia a chi pilotava i droni dall’esterno. Il sindacato Fns Cisl ha fatto i complimenti agli agenti per l’operazione, ma chiede di nuovo interventi concreti e immediati: servono più personale in servizio e sistemi efficaci per fermare questi velivoli.

Purtroppo non è una novità per il carcere ciociaro. Il caso più grave risale al 13 giugno 2021, quando un drone portò dentro una pistola. L’arma fu usata da Alessio Peluso (poi condannato per tentato omicidio) per sparare contro altri carcerati, ferendone uno di striscio.

Secondo chi indaga, la sparatoria nacque per il controllo degli affari legati a droga e telefoni in carcere. Da quel fatto partì un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli su questo traffico nazionale, che a marzo 2024 portò a 21 arresti.