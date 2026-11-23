ROMA – I finanzieri del comando provinciale di Roma, su delega della locale Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione, nelle province di Roma, Bergamo e Brescia, a un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale capitolino che ha disposto, nei confronti di 3 persone, il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 5,2 milioni di euro, importo corrispondente al profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Contestualmente, con il supporto dei reparti della Guardia di Finanza di Bergamo e Brescia, sono state eseguite perquisizioni domiciliari e informatiche nei confronti di 4 indagati – tra cui i tre destinatari del sequestro – coinvolti a vario titolo anche nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e per operazioni dolose, nonché di autoriciclaggio dei capitali illeciti.

Il provvedimento cautelare scaturisce dalle indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, condotte anche attraverso l’analisi dei flussi finanziari, sul dissesto di una società attiva nella vendita al dettaglio di mobili e accessori per l’arredamento, con diversi punti vendita nel Nord Italia.

La società, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma nel luglio 2022 con un passivo di oltre 38 milioni di euro, faceva parte di un gruppo imprenditoriale composto da 21 soggetti giuridici, tutti riconducibili di fatto alla gestione unitaria dei tre destinatari della misura cautelare.

Le indagini hanno consentito di rilevare, come gli indagati avessero posto in essere plurime condotte finalizzate alla distrazione di risorse societarie e al sistematico omesso versamento di imposte per oltre 28 milioni di euro, oltre all’esposizione di crediti inesistenti per 11 milioni di euro e al trasferimento tramite bonifici – privi di giustificazione contabile e con causali generiche – di somme di denaro per oltre 24 milioni di euro.

Al fine di sottrarsi al pagamento dei debiti tributari e rendere inefficace ogni eventuale azione di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli indagati hanno svuotato i conti correnti societari per oltre 5 milioni di euro mediante ripetuti prelievi in contanti e trasferimenti di denaro verso altre società del gruppo.

Ravvisando il concreto pericolo di dispersione dei beni, il gip ha quindi disposto il sequestro a tutela del credito erariale.

L’attività svolta conferma l’impegno della Guardia di Finanza, quale Forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, nel contrasto alle frodi che alterano gli equilibri del mercato: attraverso l’analisi dei flussi finanziari, in stretta sinergia con l’Autorità Giudiziaria, il Corpo interviene per ricostruire complessi assetti societari illeciti, impedire l’inquinamento del tessuto produttivo sano e aggredire i patrimoni accumulati attraverso condotte di bancarotta ed evasione fiscale.

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