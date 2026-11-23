L’allarme è scattato in seguito alle segnalazioni di diversi presenti che mostravano segni di intossicazione, inizialmente ricondotti a possibili effetti da stupefacenti o al rilascio di gas lacrimogeno

MANCHESTER – Serata di paura ieri a Manchester, dove l’atteso concerto del rapper Don Toliver alla Co-op Live — la più grande arena del Regno Unito — si è trasformato improvvisamente in un’evacuazione di massa. Oltre 12.000 spettatori sono stati fatti uscire in fretta dall’impianto dopo la diffusione nell’aria di una «sostanza sconosciuta», un episodio riportato da Sky News che ha spinto le autorità a proclamare lo stato di emergenza poco dopo le 22.

L’allarme è scattato in seguito alle segnalazioni di diversi presenti che mostravano segni di intossicazione, inizialmente ricondotti a possibili effetti da stupefacenti o al rilascio di gas lacrimogeno. Nel giro di pochi minuti sui social hanno iniziato a circolare numerosi video girati durante il deflusso, in cui si vedono centinaia di ragazzi tossire e coprirsi la bocca mentre lasciano di corsa il locale. Solo in un secondo momento la polizia ha abbandonato la prima pista del lacrimogeno, parlando più cautamente di una «sostanza sconosciuta» la cui natura resta ora da chiarire.

Massiccio il dispiegamento dei soccorsi attorno all’arena. Secondo quanto comunicato dal servizio di ambulanze del Nord Ovest, una persona è stata ricoverata in ospedale, mentre oltre cinquanta spettatori — molti dei quali colpiti da sintomi oculari e difficoltà respiratorie — sono stati assistiti direttamente sul posto. Nell’area è stata inviata anche una squadra specializzata nella gestione di zone a rischio, che ha avviato a scopo precauzionale le operazioni di decontaminazione. Gli stessi sanitari hanno inoltre diffuso un avviso rivolto a tutto il pubblico presente all’evento, invitando chiunque abbia «successivamente notato effetti collaterali o si sia sentito male» a consultare tempestivamente un medico.

Dalla polizia della Greater Manchester hanno confermato che tutti gli oltre 12.000 fan presenti sugli spalti e nel parterre sono stati evacuati in condizioni di sicurezza. «La nostra dichiarazione di stato di emergenza ci ha permesso di garantire che i servizi di emergenza e le agenzie partner possano collaborare in modo rapido ed efficace per coordinare una risposta sicura — ha spiegato il vice capo della polizia, Steph Parker —. Ora inizieremo a comprendere appieno di che sostanza si trattasse e come si sia verificato questo incidente». Sull’accaduto si sono espressi anche i vertici della Co-op Live, riferendo di un «incidente tra la folla» e assicurando piena collaborazione con le forze dell’ordine per «individuare la causa e prendere i provvedimenti opportuni».