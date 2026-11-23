TARQUINIA – Un fine settimana dedicato alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio.

Tra sabato 21 e domenica 22 novembre, l’associazione E.T.S. Il Cinghiale Bianco ha organizzato una serie di interventi di pulizia in diverse aree stradali e boschive della Tuscia.

Le iniziative hanno interessato Vallerano, Tarquinia, Blera, Viterbo, Caprarola e i Monti Cimini. Accanto alla raccolta dei rifiuti e alla ripulitura delle zone individuate, i volontari hanno provveduto anche alla piantumazione di nuove querce.

Un’attività che, nelle intenzioni dell’associazione, vuole trasmettere un messaggio preciso sul rapporto tra uomo e ambiente.

“La ripulitura – sottolineano dall’associazione – ricorda che siamo custodi e non padroni, mentre la piantumazione di querce ricorda che il seme della difesa delle radici non morirà mai”.

L’associazione invita inoltre i cittadini a seguire la propria pagina Instagram per conoscere le prossime iniziative e partecipare ai futuri appuntamenti dedicati alla cura e alla salvaguardia del territorio.