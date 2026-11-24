Marco Balletti, segretario comunale di Forza Italia ha incontrato Andrea Di Sorte che siede nel Comitato dei Sindaci per la Asl di Viterbo

VIGNANELLO – Torna a suonare il campanello d’allarme sull’assistenza sanitaria territoriale a Vignanello, dove l’inizio del nuovo anno rischia di aprire una falla pesantissima nella medicina di base. A riportare il caso al centro del dibattito è Marco Balletti, segretario comunale di Forza Italia, che ieri — lunedì 23 novembre — ha incontrato il sindaco di Bolsena Andrea Di Sorte per sottoporgli l’emergenza legata alla carenza di medici di medicina generale in paese.

La scelta dell’interlocutore ha un preciso peso istituzionale: Di Sorte siede infatti nel Comitato dei Sindaci per la Asl di Viterbo, l’organismo di raccordo e rappresentanza chiamato a dialogare direttamente con l’azienda sanitaria provinciale per conto dei comuni della Tuscia. Al primo cittadino bolsenese Balletti ha prospettato uno scenario definito critico: senza correttivi immediati, già a partire dal 1° gennaio l’intera comunità di Vignanello rischia di ritrovarsi affidata a un unico medico di base.

Si tratta dell’ultimo capitolo di una battaglia che l’esponente azzurro porta avanti da tempo. Già nel corso del 2025 Balletti aveva denunciato pubblicamente il progressivo svuotamento del presidio locale, prevedendo il dimezzamento dei quattro dottori originariamente in servizio sul territorio. Oggi il paese può ancora contare su tre professionisti soltanto grazie a una soluzione tampone: il reintegro temporaneo, della durata di un anno, di un medico già andato in pensione. Un equilibrio precario pronto però a saltare nel giro di poche settimane. Con l’arrivo di gennaio, infatti, l’incarico del medico richiamato in servizio giungerà alla naturale scadenza, mentre un secondo camice bianco potrebbe trasferirsi in un altro comune, lasciando scoperto gran parte del fabbisogno cittadino.

Dal faccia a faccia di ieri è arrivata intanto la promessa di portare subito la questione sul tavolo dell’azienda sanitaria. «Al termine dell’incontro — riferisce Balletti — il sindaco di Bolsena Andrea Di Sorte ha manifestato grande disponibilità e attenzione verso le nostre istanze, ha compreso la preoccupazione e si è fatto carico di portare all’attenzione dell’azienda sanitaria questo nostro grido di allarme che è quello di tantissime famiglie». Lo stesso Di Sorte, aggiunge in chiusura il segretario locale di Forza Italia, «ha tenuto a precisare che questa attuale è una fase di profondi cambiamenti della sanità di prossimità e della medicina di base. La Asl sta monitorando il territorio con grande attenzione».