CIVITAVECCHIA – È durata pochissimo la riapertura della Ficoncella.

Dopo il ritorno degli utenti nella mattinata di martedì 24 novembre, il complesso termale è stato nuovamente chiuso a causa di un forte abbassamento del livello dell’acqua nel pozzo che alimenta la struttura.

Una ripartenza durata soltanto poche ore, seguita da un nuovo stop che, secondo le indicazioni attuali, dovrebbe protrarsi almeno fino al 9 dicembre.

Una situazione che, di fatto, conferma quanto anticipato nei giorni scorsi dal sindaco Marco Piendibene, che aveva messo in guardia sulla possibilità di ulteriori cali del livello dell’acqua durante gli interventi sui pozzi 5 e 3, con conseguenti disagi per il servizio e possibili giornate di chiusura.

Le ragioni del nuovo stop sono contenute in una comunicazione dell’Area Lavori pubblici, firmata dal responsabile unico del procedimento, l’architetto Paola Carboni, e trasmessa a Csp, alla direzione lavori, ai Servizi finanziari del Comune e alla Regione Lazio.

Nel documento si riferisce che il 24 novembre sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza del pozzo 3. Proprio nella stessa mattinata è stato rilevato «un netto abbassamento» del livello piezometrico del pozzo della Ficoncella. Una circostanza che ha reso necessario spegnere la pompa, non essendoci sufficienti garanzie per proseguire il prelievo.

La nota evidenzia una “diretta interazione” tra il pozzo che alimenta le terme e i pozzi 5 e 3, attualmente interessati dagli interventi di manutenzione. Da qui la raccomandazione di mantenere chiuso il complesso “almeno fino alla data del 9 dicembre”.