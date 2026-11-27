A far scattare la macchina dei soccorsi sono state le grida disperate della vittima, udite da diversi residenti dello stabile che hanno subito contattato il numero di emergenza

ROMA – Una serata di brutale violenza in un appartamento di via del Quadraro, a Roma, si è trasformata in un tentato omicidio che ora tiene appeso a un filo la vita di un cittadino moldavo di 29 anni, incensurato. Il giovane è stato aggredito mercoledì sera all’interno di un’abitazione da una coppia di cittadini romeni: mentre l’uomo lo avrebbe trafitto con oltre dieci coltellate, la compagna avrebbe infierito sul malcapitato utilizzando un coccio di bottiglia.

A far scattare la macchina dei soccorsi sono state le grida disperate della vittima, udite da diversi residenti dello stabile che hanno subito contattato il numero di emergenza. Quando gli agenti di polizia hanno fatto ingresso nell’appartamento, si sono trovati davanti una scena drammatica: il 29enne era seduto su una sedia, in grave difficoltà respiratoria e con gli abiti completamente intrisi di sangue. I due aggressori, invece, si trovavano in stanze separate e uno di loro stava cercando di lavarsi, verosimilmente nel tentativo di ripulirsi dalle tracce del sangue ed eludere le proprie responsabilità.

Soccorso nel giro di pochi minuti dal personale del 118, il ferito è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni. Le numerose lesioni riportate al torace e all’addome hanno costretto i medici a portarlo immediatamente in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico. Al termine dell’operazione il ragazzo è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove resta in condizioni gravissime: non riuscendo al momento a parlare, soltanto il suo risveglio potrà chiarire con certezza cosa abbia innescato la violenta aggressione.

I due presunti responsabili, arrestati e accompagnati presso il commissariato di zona, si sono infatti chiusi in un mutismo assoluto, rifiutandosi di fornire agli investigatori qualsiasi spiegazione sul movente. Sull’uomo finito in manette pesano peraltro già diversi precedenti penali, legati in passato ad altri episodi di aggressioni e risse. Un quadro confermato anche dagli inquilini del palazzo, che hanno riferito alla polizia come la coppia avesse già creato problemi nel condominio. Determinante per ricostruire gli istanti dell’assalto è stato in particolare il racconto di un vicino: affacciatosi alla finestra richiamato dalle urla, il testimone avrebbe visto chiaramente la donna impugnare un pezzo di vetro rotto mentre inveiva contro il 29enne ferito, gridandogli: «Dove vuoi andare, tanto ti ammazzo».