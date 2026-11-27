Una cifra che a prima vista può sembrare severa, ma che risponde a una linea precisa e tutt’altro che casuale. La normativa ambientale nazionale ha infatti inasprito le multe proprio per i micro-abbandoni

ACQUAPENDENTE – Un gesto distratto, spesso considerato a torto del tutto innocuo, che stavolta si è trasformato in un conto salatissimo per il portafoglio. Nei giorni scorsi, ad Acquapendente, i Carabinieri Forestali del Nucleo locale hanno identificato e sanzionato un cittadino sorpreso ad abbandonare sul suolo pubblico un rifiuto in carta di piccole dimensioni. L’importo del verbale notificato dai militari è di quelli che fanno riflettere: 106,66 euro.

Una cifra che a prima vista può sembrare severa, ma che risponde a una linea precisa e tutt’altro che casuale. La normativa ambientale nazionale — il decreto legislativo 152 del 2006, reso ancora più stringente dal cosiddetto Collegato ambientale — ha infatti inasprito le multe proprio per i micro-abbandoni, mettendo sullo stesso piano scontrini, fazzoletti, pezzi di carta e mozziconi di sigaretta. L’obiettivo del legislatore è usare la leva economica come deterrente concreto, scardinando una volta per tutte la pessima abitudine di credere che un rifiuto piccolo non faccia danni.

Le conseguenze di questi gesti quotidiani, del resto, pesano su più fronti. Dal punto di vista ambientale, anche la carta e i materiali ritenuti biodegradabili finiscono per ostruire le caditoie, raggiungere i corsi d’acqua e mettere a rischio la fauna urbana, rilasciando inchiostri e sostanze chimiche nocive. C’è poi il capitolo economico che riguarda da vicino ogni residente: la rimozione, manuale o meccanizzata, dei micro-rifiuti sparsi nei centri abitati fa lievitare sensibilmente i costi del servizio di spazzamento urbano, con spese che finiscono per ricadere interamente sulle tasche di tutti i contribuenti. A questo si aggiunge la questione del decoro, primo indicatore del benessere civico: un luogo trascurato alimenta l’incuria e il disinteresse verso il bene comune, mentre strade pulite e curate rafforzano sicurezza, senso di appartenenza e rispetto reciproco.

L’azione dei Carabinieri Forestali sul territorio non punta quindi soltanto a punire i trasgressori, ma a ribadire un messaggio chiaro: la salvaguardia dell’ambiente non riguarda esclusivamente i grandi disastri ecologici o le discariche abusive, ma comincia dalla responsabilità quotidiana di ognuno. Lasciare cadere a terra un semplice foglio di carta non è una piccola distrazione, ma a tutti gli effetti un illecito commesso ai danni dell’intera collettività.