ROMA – Il Sindaco, Roberto Gualtieri, ha conferito a Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, la Lupa Capitolina, massima onorificenza della città, durante una cerimonia in Campidoglio.

“Una gioia enorme tributare questo riconoscimento meritatissimo a Lorenzo. Artista straordinario che con la sua arte, la sua poesia, ha saputo per decenni donare capolavori alla sua città, a tutto il Paese, a tutto il mondo, ai suoi fan. Un grande autore, un grande poeta, di cui mi ha colpito la sua parabola sempre crescente, con capacità di allargare sguardi e orizzonti, di raggiungere dei livelli di arte assoluta. Una persona straordinaria nata e cresciuta a Roma, città libera e cosmopolita come Lorenzo” ha dichiarato Gualtieri.

“Sono molto contento, è una cosa bellissima anche perché la condivido con dei colleghi importanti. È una cosa fantastica, arriva in un momento speciale perché questo è un anno pieno di emozioni e di cose belle. – ha affermato Jovanotti – Sono un ragazzo fortunato? Direi proprio di sì. Sono nato e cresciuto a Roma, mi sento romano e cittadino del mondo. Roma è la mia culla, dove ho formato il mio senso estetico, il mio amore per le cose belle. È la capitale della simpatia, si caratterizza per l’empatia delle persone”.