VITERBO – Il mercato del lavoro nella Tuscia va in controtendenza rispetto al resto della regione.

Nel 2025 i dipendenti privati, esclusi quelli del settore agricolo, sono scesi a 59.016, con una perdita di 445 unità rispetto all’anno precedente (-0,7 per cento), mentre il Lazio nel suo complesso ha registrato una crescita del 2,2 per cento.

È quanto emerge dallo studio della Uil del Lazio e dell’Istituto di ricerca Eures “Qualità lavorativa e condizione retributiva nel Lazio: prime evidenze del 2025“, elaborato su dati Inps. Alla contrazione dei dipendenti si accompagna un quadro retributivo particolarmente fragile, con la retribuzione media più bassa di tutta la regione.

Nel calo occupazionale a pesare è il lavoro a termine: i lavoratori a tempo determinato (15.041) sono scesi del 4,7 per cento e gli stagionali (2.047) del 3,0 per cento, mentre i lavoratori inquadrati con contratti stabili (41.928) sono cresciuti appena dello 0,9 per cento. Sul fronte della qualità occupazionale, il part time ha raggiunto il 43,9 per cento, coinvolgendo 25.924 tra lavoratrici e lavoratori.

“E’ il valore più elevato del Lazio – ricorda Giancarlo Turchetti, segretario generale della Uil di Viterbo e dell’Alto Lazio – a fronte di una media regionale del 34,8 per cento. Ed è un dato che evidenzia un problema di qualità del lavoro: non basta avere un’occupazione se le ore lavorate e il salario non consentono poi di vivere dignitosamente. Dobbiamo contrastare il part time involontario e promuovere l’occupazione stabile, perché il lavoro deve garantire autonomia economica, sicurezza e prospettive”.

La difficoltà di garantire condizioni di lavoro dignitose trova conferma anche nei dati sulle retribuzioni.

La retribuzione media annua è di 19.040 euro lordi, 6.787 in meno della media laziale (25.827) e 7.995 in meno rispetto a Roma. Anche chi ha un contratto stabile guadagna 22.916 euro, il valore più basso del Lazio e 8.537 in meno della media regionale; i tempi determinati, invece, ottengono 10.004 euro, gli stagionali 6.045 euro. In termini reali le retribuzioni salgono del 2,1 per cento sul 2024, ma restano inferiori del 4,4 per cento rispetto al 2019, il calo più ampio del Lazio.

Particolari criticità coinvolgono giovani e donne

I giovani sotto i 35 anni (17.913, il 30,4 per cento dei dipendenti) ricevono 13.691 euro, il valore più basso della regione. Le donne, il 47,4 per cento dei dipendenti, guadagnano in media 15.113 euro contro i 22.575 degli uomini: un divario di 7.463 euro, in crescita rispetto ai 7.291 del 2019.

“Abbiamo una provincia che perde lavoro e un lavoro pagato meno che nel resto della regione – conclude Turchetti – A farne le spese sono soprattutto giovani e donne: un divario retributivo di genere che negli anni, anziché ridursi, si allarga non è accettabile. Servono investimenti e contrattazione per un lavoro stabile, pagato meglio e con parità retributiva”.