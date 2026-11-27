Il giovane leghista, da tempo suscita interesse nell’elettorato più giovane della città, non solo in ambienti prettamente di centrodestra

VITERBO – Dopo aver acceso i motori su Frosinone, Latina e Rieti, la Lega punta decisa sul capoluogo della Tuscia e gioca d’anticipo in vista della prossima sfida per Palazzo dei Priori. Nel corso di un incontro nella sede viterbese del partito, alla presenza del coordinamento provinciale al completo e di una cinquantina di sostenitori, il Carroccio ha scoperto le proprie carte indicando ufficialmente il proprio candidato a sindaco: l’avvocato e consigliere comunale Andrea Micci. Una mossa netta con cui i leghisti chiedono ora di aprire formalmente il tavolo di coalizione.

Una candidatura che, d’altronde, affonda le radici in un consenso già ampiamente testato in città. Anche nei nostri precedenti sondaggi, infatti, il profilo di Micci era emerso da tempo come il favorito per vestire i panni dello sfidante di Chiara Frontini alla guida del centrodestra viterbese. La giovane età, la professione forense, il dialogo costante con i cittadini e con il mondo dei commercianti — uniti a un’opposizione condotta sempre a viso aperto e mai velata tra i banchi dell’aula — hanno mantenuto alta la sua popolarità, consentendogli di raccogliere apprezzamenti trasversali perfino tra elettori lontani dall’area tradizionale del centrodestra.

A ufficializzare l’investitura durante l’appuntamento è stato il dirigente leghista Davide Bordoni, che ha elogiato il percorso del consigliere definendolo «uno dei migliori consiglieri comunali di Viterbo». «Oggi ufficialmente proponiamo il nome di Andrea Micci a sindaco di Viterbo», ha dichiarato Bordoni, prima di rivolgere una battuta diretta allo stesso candidato per segnare l’inizio della mobilitazione: «Andrea, da adesso si parte e si lavora. Ma patti chiari, amicizia lunga».

Nel corso della riunione il partito ha rivendicato con forza la linearità dell’azione svolta in questi anni all’opposizione al fianco di Fratelli d’Italia, sintetizzando così il proprio approccio politico nei confronti degli alleati: «La Lega è l’amico che non ti tradisce, ma se c’è un problema te lo dice». A tracciare la rotta dei prossimi passi ci ha pensato invece Mario Abbruzzese, responsabile organizzativo della Lega nel Lazio, che ha affidato ai vertici provinciali il mandato di avviare il dialogo con le altre forze della coalizione. «Noi vogliamo un centrodestra unito — ha sottolineato Abbruzzese —. Vorremmo governare anche la città capoluogo di Viterbo».

Il messaggio spedito dal Carroccio è dunque inequivocabile: sedersi al confronto con gli alleati portando già in dote una proposta concreta e competitiva. Adesso la palla passa al resto del centrodestra, chiamato a valutare se convergere sul nome di Micci per costruire attorno a lui la corsa unitaria alla guida della città.