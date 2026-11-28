ANAGNI – i Carabinieri della Stazione di Anagni, in sinergia con il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Latina, hanno ispezionato tre esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel comune di Anagni.

In due locali sono state riscontrate violazioni alle procedure di autocontrollo igienico-sanitario, con sanzioni amministrative per complessivi 4.000 euro e il sequestro – seguito da immediata distruzione – di 60 chilogrammi di alimenti.

Per un terzo esercizio è stata invece contestata la mancanza dei requisiti di sorvegliabilità relativi alle vie di accesso e uscita, con conseguente segnalazione all’Autorità Amministrativa locale per la sospensione dell’attività.