VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo – Mentre la maggioranza schiacciante del Paese chiede a gran voce di mettere fine alla barbarie delle doppiette, le istituzioni rispondono con l’ennesimo, inaccettabile regalo a una sparuta minoranza. Con il pretesto della peste suina africana (PSA) e forte del Regolamento europeo 2026/2635, il commissario straordinario Giovanni Filippini ha firmato la deroga che riapre ufficialmente la caccia al cinghiale in sei comuni del Viterbese: Calcata, Castel Sant’Elia, Civita Castellana, Faleria, Monterosi e Nepi.

Basta ipocrisie linguistiche: i “bioselettori” sono solo cacciatori.

La narrazione ufficiale prova a indorare la pillola nascondendosi dietro paroloni studiati a tavolino.

Si parla di “zone cuscinetto“, “depopolamento strategico” e si arriva persino a coniare termini come “bioselettori“: un’etichetta ipocrita usata ad arte per camuffare i soliti cacciatori e farli sembrare dei tecnici al servizio dell’ambiente.

La verità è molto più semplice e brutale: i boschi della Tuscia tornano a essere ostaggio di chi imbraccia il fucile per hobby, mentre le carni degli animali abbattuti finiscono direttamente nei congelatori per l’autoconsumo.

La natura è un bene comune di tutti, non il terreno di sfogo di cacciatori esaltati, frustrati e totalmente incoscienti.

Una decisione contro il Paese: cosa dicono i sondaggi

Questa deroga è uno schiaffo in pieno volto alla volontà popolare. Le istituzioni continuano a legiferare sorde ai numeri impietosi che arrivano dalle più recenti indagini demoscopiche:

Tre italiani su quattro contro la caccia: secondo la maxi-indagine Ipsos Doxa realizzata per la Fondazione Capellino su oltre 7.000 cittadini, il 75% degli italiani chiede l’abolizione totale dell’attività venatoria o una sua drastica riduzione. Solo un misero 3% vorrebbe favorirla.

Pericolo nei boschi: già precedenti rilevazioni (Ipsos e Istituto Piepoli) avevano certificato che l’85% della popolazione considera la caccia un grave pericolo per la sicurezza di chiunque voglia semplicemente passeggiare nella natura, mentre il 78% la giudica eticamente inaccettabile.

Da che parte stanno i politici della Regione Lazio?

Di fronte all’esultanza dell’assessore regionale Giancarlo Righini, pronto a ringraziare gli Ambiti territoriali di caccia per un risultato definito «tutt’altro che scontato», sorge una domanda inevitabile: da che parte stanno davvero i politici della Regione Lazio? Stanno dalla parte della stragrande maggioranza dei cittadini italiani che chiede tutela e sicurezza, oppure dimostrano una totale irresponsabilità piegandosi ancora una volta agli interessi delle lobby venatorie e degli allevatori?

Per gestire il territorio servono etica e scienza, non doppiette. Gli esperti lo ripetono da tempo: spaventare e braccare i cinghiali con le battute di caccia provoca la dispersione dei branchi, aumentando, anziché contenere, il rischio di diffusione del virus. Ostinarsi a scegliere la violenza invece della prevenzione scientifica è una precisa responsabilità politica, frutto di miopia e arroganza. Un atteggiamento che i cittadini non dimenticheranno: ci ricorderemo di tutto questo alle urne.

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