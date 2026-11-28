FROSINONE – Grande spavento nella notte a Frosinone. Intorno all’1.30 di oggi, sabato 28 novembre, un ordigno è esploso in via degli Anziati, all’altezza del numero civico 4, proprio vicino allo stabilimento ABB Sace, nella zona industriale del Capoluogo.

La bomba era stata sistemata accanto a un’Alfa Romeo 147, parcheggiata a ridosso del muro di cinta di un piazzale ormai in disuso che un tempo apparteneva a una ditta di autonoleggio. Il forte boato ha svegliato i residenti della zona e la violenza dello scoppio ha ridotto in pessime condizioni sia la macchina sia la recinzione del parcheggio.

Subito dopo l’esplosione sono arrivati sul posto i Vigili del Fuoco, insieme agli agenti della Polizia e ai Carabinieri. Per permettere alle forze dell’ordine di lavorare in sicurezza e fare tutti i rilievi necessari, l’intera zona e l’Alfa Romeo danneggiata sono state messe sotto sequestro.

Le indagini sono ora nelle mani dei Carabinieri della Compagnia di Frosinone, che stanno cercando di capire cosa sia successo esattamente, perché sia stato fatto questo gesto e chi ne sia il responsabile. I militari hanno già iniziato a raccogliere e guardare i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per trovare qualche indizio utile.

Non è la prima volta che in questo quartiere succedono fatti simili. Gli investigatori non escludono che questo scoppio possa essere collegato agli altri episodi avvenuti in passato, ma l’inchiesta è appena partita e per avere certezze bisognerà aspettare i primi risultati ufficiali.