ROMA – Una lettera anonima con minacce di morte è stata lasciata sul parabrezza dell’auto di Massimo Arlechino, presidente del Movimento Indipendenza, oggi confluito in Futuro Nazionale.

A denunciarlo è Gianni Alemanno, che ha raccontato l’episodio in un post sui social, collegando le intimidazioni alla loro adesione al movimento di Roberto Vannacci.

La busta sarebbe stata trovata ieri mattina sulla vettura, parcheggiata durante la notte in via Palermo, a Roma.

Al suo interno una lettera composta, secondo il racconto, con ritagli di giornale e contenente la frase: “Tu e Alemanno che nobilitate Vannacci morirete prima di lui così”.

Sotto la scritta, un’evidente bruciatura del foglio, interpretata come un riferimento alla volontà di dare fuoco ai destinatari.

La lettera era firmata da un sedicente “GSE Gruppo Sociale Esquilino”.

Arlechino ha denunciato l’accaduto al commissariato di polizia Trastevere. Secondo quanto riferito da Alemanno, gli investigatori stanno svolgendo gli accertamenti e si sarebbe riservata la valutazione di eventuali misure di sorveglianza rafforzata.

A preoccupare i due esponenti politici sarebbe soprattutto il fatto che gli autori della lettera conoscessero la proprietà dell’automobile, elemento che, secondo Alemanno, potrebbe indicare che Arlechino sia stato seguito nei suoi spostamenti.

Nel post, l’ex sindaco di Roma ha inoltre ricordato una presunta aggressione subita circa un mese fa insieme ad Arlechino, nella stessa zona, da parte di un gruppo di estremisti di sinistra mentre si trovavano a bordo della stessa vettura.

Alemanno ha infine collegato le minacce al clima politico e mediatico attorno a Futuro Nazionale e a Roberto Vannacci, sostenendo che la demonizzazione del movimento possa contribuire ad alimentare episodi di estremismo. Le circostanze della vicenda e l’identità degli autori della lettera restano al vaglio degli investigatori.