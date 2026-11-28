È il bilancio di una vasta operazione di controllo economico del territorio messa in campo dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza

ROMA – Un vero e proprio muro contro la merce irregolare e i rischi per la sicurezza alla vigilia delle festività. Oltre 134mila prodotti contraffatti o fuori norma — tra cui più di due quintali di materiale esplodente ammassato in spregio alle regole antincendio, migliaia di giocattoli privi di garanzie e addobbi natalizi irregolari — sono stati intercettati e tolti dal commercio prima che potessero entrare nelle case dei cittadini.

È il bilancio di una vasta operazione di controllo economico del territorio messa in campo dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma tra il quadrante sud-est della Capitale e i comuni di Guidonia Montecelio, Tivoli, Monterotondo, Marino e Ciampino. Un dispiegamento di forze imponente, condotto dalle Fiamme Gialle dei Gruppi di Guidonia Montecelio e Frascati: in azione 60 finanzieri, 28 pattuglie, due unità cinofile e persino un elicottero del Reparto operativo aeronavale di Civitavecchia, che hanno passato al setaccio 115 attività tra minimarket, negozi di quartiere, ristoranti e mercati.

Il fronte più allarmante sul piano dell’incolumità pubblica ha riguardato il sequestro di 53.847 articoli pirotecnici, per un peso lordo di circa 204 chilogrammi e oltre 51 chilogrammi di polvere esplosiva netta, stoccati abusivamente nella totale violazione delle prescrizioni antincendio. Massima attenzione anche alla tutela dei consumatori e dei più piccoli: le ispezioni in tre esercizi commerciali hanno portato al ritiro di 10.120 giocattoli privi dei requisiti di sicurezza, 12.551 articoli tessili natalizi non conformi alla normativa europea, 21.420 prodotti contraffatti e 36.480 articoli sprovvisti delle informazioni minime obbligatorie per legge. Tre gli esercenti segnalati all’autorità competente, con sanzioni amministrative complessivamente pari a circa 5.200 euro.

Le verifiche si sono estese anche al contrasto del lavoro sommerso e dell’evasione fiscale. Nel corso dei controlli sono stati scoperti quattro lavoratori impiegati completamente in nero, senza contratto né copertura assicurativa e previdenziale; per un’attività è stata quindi inoltrata all’Ispettorato del lavoro la proposta di sospensione. Altissima la percentuale di irregolarità sul fronte fiscale: su 36 controlli effettuati nei negozi, in 22 casi — oltre il 61 per cento — sono emerse violazioni, di cui 21 legate alla mancata emissione di scontrini o al collegamento dei Pos e una relativa al canone Rai. Ulteriori accertamenti hanno interessato la trasparenza dei prezzi in due distributori di carburante.

Il piano straordinario ha infine coinvolto la viabilità, con posti di controllo stradali che hanno portato a fermare 42 autovetture e identificare 53 persone. Nel corso delle verifiche è stata sequestrata una modica quantità di hashish, con la conseguente segnalazione di un soggetto alla Prefettura competente.