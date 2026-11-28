RIO DE JANEIRO – Arrestato davanti ai compagni di squadra, poco prima di una seduta di allenamento.

Il calciatore David Corrêa da Fonseca, conosciuto semplicemente come David o con il soprannome di Dvd, è stato fermato dalla polizia brasiliana nel centro sportivo del Vasco da Gama, a Rio de Janeiro.

Il provvedimento è stato eseguito nell’ambito della seconda fase dell’operazione “A Tropa”, un’inchiesta che riguarda una presunta rete criminale accusata di traffico di droga e armi, riciclaggio di denaro e collegamenti con il Comando Vermelho, una delle più potenti organizzazioni criminali del Paese.

Il nome dell’attaccante sarebbe finito al centro degli accertamenti anche per alcuni messaggi recuperati dagli investigatori nel suo telefono. Secondo l’ipotesi accusatoria, il giocatore avrebbe promesso denaro a una persona coinvolta nell’indagine per convincerla a modificare la propria versione dei fatti e a non riferire quanto sapeva.

La vicenda si inserisce in un quadro investigativo più ampio. David era già stato sottoposto a misure cautelari lo scorso ottobre, con il ritiro del passaporto, il divieto di lasciare il Brasile e quello di avere contatti con gli altri indagati. L’inchiesta ipotizza anche un possibile coinvolgimento del calciatore in altri episodi, tra cui un tentativo di omicidio e rapporti con esponenti del Comando Vermelho nello Stato di Espírito Santo.

Nella stessa operazione è stato arrestato anche Hayner, difensore del Vila Nova, sospettato di aver partecipato a un tentativo di alterare le prove. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe stata anche quella di pagare qualcuno per rapinare un testimone e sottrargli il telefono cellulare.

Il fermo di David è avvenuto sotto gli occhi degli altri giocatori del Vasco da Gama e le immagini dell’intervento sono rapidamente circolate sui social. Il club ha fatto sapere di aver messo il proprio dipartimento legale a disposizione dell’atleta, precisando di seguire gli sviluppi della vicenda nel rispetto del procedimento giudiziario.

La difesa del calciatore ha definito la custodia cautelare una misura eccessiva e non necessaria, sostenendo che David abbia collaborato con le autorità e rispettato le prescrizioni imposte. I legali hanno annunciato la presentazione di un habeas corpus per ottenere la revoca della detenzione.