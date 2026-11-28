ROMA – Presunti abusi ai danni di minori. Il caso è nato dalla segnalazione di uno psicoterapeuta. Il professionista aveva avviato un percorso di sostegno per una minorenne e, durante la terapia, la ragazza gli avrebbe raccontato una relazione dannosa subita in passato da parte di un uomo.

Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe fatto leva sulle fragilità adolescenziali della giovane, proponendo come “cura” dei presunti riti di magia bianca. Questi, inizialmente presentati come innocui, si sarebbero trasformati dall’inizio del 2024 in attenzioni di natura sessuale, rivolte non solo alla ragazza ma anche alla figlia della donna con cui l’uomo conviveva.

Le indagini condotte dalla Squadra mobile avrebbero fatto emergere un rapporto malsano, alimentato a lungo con messaggi invasivi e la promessa di somme di denaro prospettate alla vittima per ottenere favori sessuali, cifre che variavano da poche decine fino a qualche centinaio di euro o acquisto di oggetti, tra cui una sigaretta elettronica e altri regali in cambio di prestazioni, accuse che hanno portato al fermo di un uomo e una sua conoscente.

Secondo i riscontri degli investigatori, la donna sarebbe stata consapevole e complice di comportamenti sessuali che comprendevano anche il ricorso a materiale fotografico riguardante minori. I due fermati sono stati condotti in una struttura detentiva a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini continuano per accertare se vi siano altre vittime in situazioni analoghe.