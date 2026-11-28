Il progetto esecutivo del Comune è risultato tra i primi nella graduatoria regionale del Programma straordinario di investimenti pubblici 2026-2028. L’intervento renderà il teatro più accessibile e confortevole, con spazi e attrezzature per spettacoli, proiezioni e incontri

VALLERANO – Il Comune di Vallerano ha ottenuto un finanziamento di 500mila euro dalla Regione Lazio per il recupero del teatro comunale Francesco Orioli, chiuso al pubblico da anni per la necessità di adeguare la struttura alle norme di sicurezza. Grazie alla qualità del progetto presentato, Vallerano si è collocato tra i primi Comuni nella graduatoria regionale del Programma straordinario di investimenti pubblici 2026–2028.

Il finanziamento riguarda, nello specifico, “Interventi di adeguamento normativo in termini di sicurezza, impianti accessibilità del teatro per la realizzazione di un centro polifunzionale culturale”. Si tratta di un’opera che l’Amministrazione comunale aveva già inserito, da anni, tra le proprie priorità. Il lavoro di progettazione svolto prima dell’apertura del bando, infatti, ha consentito al Comune di candidare un intervento con un progetto esecutivo pronto per essere cantierato.

I lavori prevedono il rinnovo degli impianti e il superamento delle barriere architettoniche, insieme alla riqualificazione degli spazi destinati al pubblico e agli artisti, dalla platea ai camerini. Nella sala saranno rinnovate le sedute e migliorate l’acustica, l’illuminazione e la climatizzazione, nel rispetto delle caratteristiche storiche dell’edificio.

Le nuove dotazioni audio e video permetteranno di affiancare agli spettacoli teatrali e ai concerti anche proiezioni cinematografiche, incontri e attività formative. L’obiettivo è restituire a Vallerano il suo teatro e farne uno spazio culturale e sociale da utilizzare durante tutto l’anno, anche per le iniziative delle scuole e delle associazioni.

“Riconsegnare il teatro a Vallerano era uno degli impegni che avevamo assunto nel programma presentato ai cittadini – dichiara il sindaco Adelio Gregori -. Siamo molto contenti di questo risultato. Quando si è aperto il bando regionale, abbiamo potuto presentare un progetto esecutivo perché avevamo già scelto di investire sul recupero dell’Orioli e avevamo lavorato per renderlo cantierabile. Ora abbiamo le risorse per dare seguito a quell’impegno”.

“Quando un teatro resta chiuso per anni, il paese perde anche un luogo in cui incontrarsi, fare musica, vedere uno spettacolo o far nascere un’iniziativa – aggiunge Luca Poleggi, assessore ai Lavori pubblici e alla Cultura -. Con il Palazzo della cultura dedicato a Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti avevamo già recuperato uno spazio nel centro storico per far conoscere l’opera dei due scrittori e ospitare incontri ed eventi. Con il teatro Orioli vogliamo proseguire su questa strada. Mi piace pensare che, tornando a entrare in teatro, i valleranesi possano rafforzare il piacere di stare insieme e che, per tanti ragazzi, l’Orioli possa essere il posto in cui salire per la prima volta su un palco. Anche così cresce una comunità”.