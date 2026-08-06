LADISPOLI – Operazione dei Carabinieri nella periferia di Ladispoli, dove una serie di perquisizioni ha portato al ritrovamento di una donna chiusa in una stanza, al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e alla denuncia di un uomo di 52 anni.

L’intervento è stato condotto dai militari della Stazione di Ladispoli, affiancati dalle Aliquote di Primo Intervento di Fiumicino e Roma e dal Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria.

Secondo quanto comunicato dall’Arma, all’interno di uno degli immobili ispezionati è stata trovata una donna straniera chiusa in una stanza serrata dall’esterno con un lucchetto. I militari l’hanno soccorsa e sono ora in corso ulteriori verifiche per ricostruire le circostanze della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

Le attività di controllo hanno interessato anche un edificio dismesso nelle vicinanze, dove le unità cinofile hanno individuato quasi sette chilogrammi di hashish, ulteriori dosi già confezionate, mezzo chilo di marijuana e materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Nel corso delle perquisizioni eseguite negli ambienti in uso a un cittadino bulgaro di 52 anni sono state inoltre sequestrate 117 confezioni di spray urticante detenute, secondo l’ipotesi investigativa, senza i necessari requisiti di legge.

L’uomo è stato denunciato alla Procura di Civitavecchia. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda, mentre resta valido il principio di presunzione d’innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.