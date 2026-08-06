ROMA – ‘Disposizioni per promuovere la sicurezza integrata‘ è questo l’oggetto della proposta di legge presentata dal consigliere regionale Daniele Sabatini e Eleonora Berni, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali e Istituzionali, Enti locali e Sicurezza della Ragione Lazio.

La Proposta illustrata oggi nel corso di una conferenza stampa alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, punta a promuovere progetti di sicurezza locale, in raccordo con i Comuni e la polizia locale, con un impiego ordinato e coordinato delle varie professionalità previste dall’ordinamento, come le guardie particolari giurate e gli addetti ai servizi di controllo nelle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

L’intervento normativo è rivolto a favorire politiche di sicurezza integrata, per migliorare la qualità della vita delle comunità locali e la vivibilità degli spazi urbani, a garantire la prevenzione dei fenomeni di degrado e assicurare condizioni di massima sicurezza soprattutto nelle ore notturne quando si manifesta di più il rischio di un incremento di attività illegali.

Importante anche l’introduzione di un pass per i vigilantes e altre figure analoghe sui mezzi pubblici regionali con compiti di deterrenza passiva. Un’iniziativa che punta a delineare una cornice normativa all’interno della quale promuovere e coordinare l’azione di tutti i soggetti a vario titolo impiegati nel comparto della sicurezza.

“Ci auguriamo che la proposta di legge possa raccogliere il massimo consenso in sede di esame, discussione e approvazione, sia nella Commissione competente che in Consiglio regionale, dove ci dichiariamo sin da subito disponibili al dialogo e alla collaborazione con tutti i colleghi consiglieri e con le varie realtà che, nelle audizioni, avanzeranno contributi e proposte. Siamo convinti che sui temi della sicurezza e della difesa della legalità sia necessaria la massima condivisione e con questo spirito intendiamo affrontare la discussione.

Un grazie particolare alla collega Berni che si è impegnata con grande determinazione per portare avanti questa iniziativa di cui da tempo si avvertiva la necessità, e all’assessore regionale al Bilancio Giancarlo Righini per aver supportato l’esigenza di una dotazione finanziaria adeguata per avviare la proposta di legge una volta che sarà approvata.

Un ringraziamento infine all’ Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria (AISS) per aver sollecitato l’avvio di un iter legislativo in una regione importante come il Lazio, sprovvista di una normativa di settore, mettendo a disposizioni l’esperienza e competenza dei propri rappresentanti”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini