CANINO – Canino si appresta a vivere un fine settimana all’insegna dell’intrattenimento con le “Notti a Colori”, la manifestazione che venerdì 7 e sabato 8 agosto trasformerà piazza De Andreis in un grande spazio dedicato alla musica, allo spettacolo e alla convivialità.

Il programma prenderà il via venerdì 7 agosto alle 20.30 con “The Voice Canino”, appuntamento dedicato ai talenti locali che saliranno sul palco per esibirsi davanti al pubblico. La serata sarà accompagnata da stand di street food, musica dal vivo e distribuzione di gadget. In programma anche la visita guidata “Il cielo degli Etruschi”, un percorso che partirà dal Museo Archeologico di San Francesco e attraverserà le vie del borgo per raccontare la storia di Canino. A chiudere la prima serata sarà un dj set.

La festa proseguirà sabato 8 agosto, con inizio alle 21.30, con “La Voce della Piazza”, uno spettacolo musicale dedicato ai grandi successi da cantare e ballare insieme, con particolare attenzione ai brani degli anni Novanta e ad altri classici della musica italiana e internazionale. Durante la serata si terrà anche la “Cena a Colori” organizzata dal Comitato San Clemente, mentre gadget luminosi contribuiranno a creare l’atmosfera della manifestazione. Anche il secondo appuntamento si concluderà con un dj set.

L’evento, in programma il 7 e l’8 agosto in piazza De Andreis, punta a coinvolgere residenti e visitatori con due serate pensate per unire musica, cultura, gastronomia e divertimento nel cuore del centro storico di Canino.