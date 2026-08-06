Momenti di vero terrore poco fa a Ceccano, in provincia di Frosinone: erano circa le 13:00 quando un uomo ha fatto irruzione nel supermercato Conad della città. Il malvivente si è diretto con decisione verso le casse, puntando dritto a uno dei dipendenti, ha estratto un’arma – apparentemente una pistola – e l’ha mostrata a pochi centimetri dal volto del cassiere sotto shock.

Sotto la costante minaccia dell’arma, l’uomo si è fatto consegnare il denaro contante contenuto nella cassa, un bottino stimato intorno ai 1.000 euro. Arraffate le banconote, il rapinatore è scappato all’esterno, salendo a bordo di un camper per darsi subito alla fuga.

L’allarme è scattato immediatamente. Ricevuta la segnalazione, la centrale operativa del Comando Provinciale dei carabinieri ha attivato il piano antirapina, blindando le principali arterie stradali della provincia. Una strategia coordinata che ha dato frutti immediati: la fuga del criminale è infatti durata solo una manciata di minuti.

Le gazzelle della Sezione Radiomobile di Frosinone hanno intercettato il veicolo sospetto sulla variante Casilina. Con una manovra repentina, i militari hanno sbarrato la strada al camper, costringendolo a fermarsi precludendogli ogni possibilità di fuga. L’intera area del fermo è stata temporaneamente isolata e messa in sicurezza. I carabinieri sono ora impegnati in accertamenti serrati: si indaga per ricostruire l’esatta dinamica della rapina e per definire la posizione giuridica del conducente del camper, finito nella rete tesa dagli uomini dell’Arma.