Santa Marinella, due nuovi agenti entrano nella Polizia locale: rafforzato il presidio del territorio
SANTA MARINELLA – Si amplia l’organico della Polizia locale di Santa Marinella con l’ingresso di due nuovi agenti, che hanno preso ufficialmente servizio andando a rafforzare le attività di controllo e vigilanza sul territorio comunale.
L’arrivo delle nuove unità rappresenta un ulteriore potenziamento del corpo di Polizia locale, impegnato quotidianamente nelle attività di sicurezza urbana, viabilità e tutela del territorio, sotto il coordinamento della comandante Keti Marinangeli.
A dare il benvenuto ai nuovi agenti è stato il sindaco Alessio Manuelli, che ha rivolto loro un messaggio di augurio per l’inizio del servizio.
«Un caloroso benvenuto ai nuovi agenti. A loro e a tutta la squadra, guidata dalla comandante Keti Marinangeli, rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al servizio della nostra comunità», ha dichiarato il primo cittadino.
Con l’ingresso dei due nuovi agenti, l’amministrazione comunale punta a garantire una presenza ancora più capillare della Polizia locale, rafforzando il presidio del territorio e i servizi rivolti ai cittadini.