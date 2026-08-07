AMELIA – Momenti di paura poco dopo la mezzanotte ad Amelia, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento in via Cavour, nel centro storico della città.

L’allarme è scattato nella notte e sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Amelia, che ha operato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’abitazione.

Le fiamme hanno provocato seri danni all’appartamento, che è risultato pesantemente compromesso dall’incendio. Al momento, fortunatamente, non risultano persone ferite.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per spegnere completamente il rogo e scongiurare ulteriori conseguenze, mentre restano da chiarire le cause che hanno originato l’incendio.

L’episodio ha destato apprensione tra i residenti della zona, vista anche la collocazione dell’abitazione all’interno del centro storico amerino.