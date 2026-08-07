CIVITAVECCHIA – Le modifiche alla circolazione nella zona interessata dal cantiere del nuovo Polo Alimentare resteranno in vigore ancora per diversi mesi. La Polizia locale ha infatti disposto la proroga dei provvedimenti fino al 31 dicembre 2026, accogliendo la richiesta dell’area comunale Lavori pubblici.

Le disposizioni erano già operative dallo scorso dicembre e si sono rese necessarie per consentire lo svolgimento delle attività di cantiere in condizioni di sicurezza, garantendo gli spazi necessari al passaggio dei mezzi impegnati nei lavori.

A essere interessate dalle limitazioni sono via Leonardo, nel tratto compreso tra via Borghese e via della Cooperazione, piazza Regina Margherita, tra via della Cooperazione e via XXIV Maggio, e via Risorgimento, nel collegamento tra piazza Regina Margherita e corso Centocelle.

Nelle strade interessate continuerà a essere vietata la fermata e la sosta su entrambi i lati della carreggiata, con prevista rimozione forzata dei veicoli che non rispettano il provvedimento.

Il divieto non riguarda i mezzi utilizzati dall’impresa incaricata dei lavori né i veicoli del Comune impiegati nelle attività di controllo e supervisione del cantiere.

La proroga è stata adottata per accompagnare la prosecuzione degli interventi nell’area del Mercato e permettere il transito dei mezzi necessari alle lavorazioni, tra cui camion destinati al trasporto dei materiali, piattaforme elevatrici e altri veicoli utilizzati all’interno del cantiere.

L’obiettivo è mantenere condizioni di sicurezza adeguate sia per gli operatori impegnati nella realizzazione del nuovo Polo Alimentare sia per la circolazione nella zona, durante la prosecuzione dei lavori.