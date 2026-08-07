GRADOLI – Un’ondata di maltempo particolarmente violenta ha colpito nelle scorse ore la zona del lago di Bolsena, provocando danni e una lunga serie di interventi da parte dei soccorritori. Tra i territori maggiormente interessati c’è quello di Gradoli, dove la furia del temporale ha lasciato pesanti conseguenze soprattutto lungo il lungolago.

Le immagini raccontano meglio di qualsiasi descrizione la violenza del fenomeno. Diversi alberi, alcuni di dimensioni imponenti, sono stati letteralmente sradicati o spezzati dal vento, finendo sulla strada e sulle aree circostanti. In più casi i tronchi e i grossi rami sono precipitati sulle automobili parcheggiate, provocando danni ingenti.

Particolarmente impressionante la situazione lungo il lungolago, dove alcuni alberi di grandi dimensioni sono crollati a terra a poca distanza dalle zone frequentate da residenti e visitatori. Una sequenza di immagini che documenta un pericolo enorme e che, fortunatamente, non si è trasformato in una tragedia.

Sul posto sono intervenuti a più riprese i vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari della Protezione civile, impegnati nella rimozione degli alberi e dei rami, nella messa in sicurezza delle aree interessate e nel ripristino delle condizioni di sicurezza.

Diversi gli interventi effettuati nel corso della giornata per fronteggiare le conseguenze del temporale. Le operazioni sono proseguite anche dopo la fase più intensa del maltempo, con la necessità di liberare strade e spazi pubblici dai detriti e verificare ulteriori situazioni di rischio.

Il violento episodio atmosferico si inserisce in una giornata particolarmente difficile per il lago di Bolsena. Come già raccontato, sempre a causa del maltempo una barca si è ribaltata nelle acque del lago e quattro persone sono finite in difficoltà, venendo soccorse e tratte in salvo in extremis.

A fare il punto sulla situazione è stata anche l’amministrazione comunale di Gradoli, che ha voluto ringraziare quanti sono intervenuti durante l’emergenza.

«A seguito del violento temporale che si è abbattuto sul nostro territorio – si legge in una nota – l’Amministrazione Comunale desidera rivolgere un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri e alla Protezione Civile Gradoli, nelle persone di Giovanni Ieraci e Tiziano Ercolani, per il tempestivo intervento».

«Ci siamo adoperati fin da subito per ripristinare le situazioni più critiche – prosegue il Comune –. Le operazioni di pulizia e sistemazione proseguiranno nei prossimi giorni».

Intanto restano i danni provocati dal maltempo e soprattutto la conta degli alberi abbattuti e delle automobili colpite. Ma, guardando le immagini del lungolago, la sensazione più forte è un’altra: gli alberi caduti avrebbero potuto provocare conseguenze ben più gravi se avessero colpito persone in quel momento.