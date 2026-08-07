MONTALTO DI CASTRO – Nella tarda serata di martedì 5 agosto, sul lungomare Harmine di Montalto di Castro, una giovane è rimasta lievemente ferita in seguito a una caduta avvenuta durante un episodio che ha coinvolto un’autovettura in transito.

L’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si trovava insieme a un’amica e stava percorrendo la zona con una bicicletta quando, nei pressi della carreggiata, si sarebbe verificata la situazione che ha portato alla caduta.

La giovane è finita a terra riportando una contusione nella zona della tempia, vicino a un occhio. Fortunatamente non avrebbe mai perso conoscenza.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure e ha accompagnato la ragazza in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non sarebbero gravi.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso le verifiche. Il conducente dell’auto coinvolta ha successivamente fornito una propria ricostruzione dei fatti, spiegando alla redazione che le due ragazze procedevano contromano e che, alla vista del veicolo in arrivo, avrebbero perso l’equilibrio cadendo per evitare l’impatto, senza che vi sarebbe stato alcun contatto tra la vettura e la bicicletta.