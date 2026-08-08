Blitz dei carabinieri in un’abitazione durante un servizio di controllo del territorio

FIUGGI – Giro di vite contro lo spaccio a Fiuggi. Una coppia residente nella cittadina termale è stata denunciata in stato di libertà dopo un blitz dei Carabinieri nella loro abitazione. I militari, impegnati in un pattugliamento strategico contro la diffusione di stupefacenti, hanno deciso di perquisire la casa dei sospettati.L’intuizione si è rivelata corretta: nell’appartamento è infatti spuntato un vero e proprio laboratorio della droga. Sotto sequestro sono finiti un bilancino di precisione con vistose tracce di cocaina, sostanza da taglio, involucri per il confezionamento e alcune dosi di stupefacente. I due dovranno ora rispondere di detenzione ai fini di spaccio.