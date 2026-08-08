ROMA – Sono stati sorpresi nei pressi dei giardini pubblici di viale Morandi, a Tor Sapienza, mentre erano intenti, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di finanza, in un’attività di spaccio. Per due persone è scattata la denuncia a piede libero, al termine di un intervento dei militari del Gruppo Pronto Impiego di Roma.

L’operazione è stata effettuata nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio e di pubblica utilità “117”, finalizzati al contrasto dei traffici illeciti.

I finanzieri, impegnati in un servizio di pattugliamento nella zona, hanno notato i due soggetti. Alla vista dell’auto di servizio, i due avrebbero tentato di allontanarsi, ma sono stati immediatamente bloccati dai “Baschi Verdi” e identificati.

La successiva perquisizione personale ha permesso di recuperare diverse dosi di sostanze stupefacenti. In particolare, sono state sequestrate 12 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 3,5 grammi, e due dosi di hashish, per circa 4 grammi.

Durante i controlli i militari hanno inoltre trovato un coltello e 240 euro in contanti, somma che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe riconducibile all’attività illecita.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre per i due è scattata la denuncia alla competente autorità giudiziaria.

L’intervento si inserisce nel quadro dei servizi predisposti per rafforzare il presidio delle aree urbane maggiormente esposte a fenomeni di illegalità e contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

La Guardia di finanza ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, in applicazione del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità degli indagati potrà essere definitivamente accertata solo con una eventuale sentenza irrevocabile di condanna.