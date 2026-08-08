Un 29enne arrestato al termine di un’operazione dei Carabinieri tra la Capitale e il litorale. È l’episodio più consistente di un’ampia stretta antidroga che in poche ore ha portato a 13 arresti, al sequestro di oltre 3,4 chili di stupefacenti e di 95mila euro in contanti

Roma – Un banco di frutta e verdura al mercato Trionfale e un’abitazione a Cerveteri: sono i due poli attorno ai quali ruotava, secondo l’accusa, un giro di spaccio scoperto dai Carabinieri del Comando provinciale di Roma. L’operazione si è chiusa con l’arresto di un 29enne e con il sequestro più consistente dell’intera attività: 2,736 chili di hashish, suddivisi in panetti, ovuli e frammenti, 167 grammi di marijuana e 80mila euro in contanti.

A colpire, più ancora della quantità, è il modo in cui il denaro era custodito: otto buste sottovuoto da 10mila euro ciascuna, confezionate con la stessa tecnica usata per conservare i prodotti alimentari. Somma che gli investigatori ritengono provento dell’attività di spaccio.

All’operazione, condotta tra il quartiere Trionfale e il comune di Cerveteri, hanno preso parte i militari del Nucleo operativo e della Stazione Roma Trionfale, con il supporto della Stazione di Cerveteri e del Nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria.

Tredici arresti in una sola tornata di controlli

Il blitz sul litorale è solo il capitolo più vistoso di una serie di interventi mirati che i Carabinieri hanno eseguito in diversi quartieri di Roma e della provincia, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio. Il bilancio complessivo parla di 13 persone arrestate e del sequestro di cocaina, crack, hashish, marijuana, eroina e shaboo, oltre a materiale per il confezionamento e a più di 95mila euro in contanti.

Acilia. Due gli arresti, in operazioni distinte. In via della Salvia i militari della Stazione Roma Acilia hanno fermato un 37enne romano, controllato a bordo della propria auto con 97 dosi di cocaina — 113 grammi in tutto — e 50 euro. In via Matteo Ripa la Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia ha invece bloccato un 58enne romano sorpreso durante una cessione: addosso e in auto aveva quattro involucri di cocaina e 570 euro. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Quarticciolo. In via Manfredonia i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno notato un 53enne romano mentre nascondeva alcuni involucri in un muretto. Al momento del controllo l’uomo ha tentato la fuga aggredendo i militari a calci e pugni, prima di essere bloccato: deve rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. Nel nascondiglio sono state trovate sei dosi di crack (3,4 grammi) e 70 euro.

Tor Sapienza. In viale Giorgio Morandi è finito in manette un 29enne senza fissa dimora, trovato con 113 involucri di cocaina e crack per 40 grammi complessivi e 320 euro.

Tuscolano. In via Vincenzo Maculani il Nucleo operativo della Compagnia Roma Piazza Dante ha arrestato un 42enne sorpreso mentre cedeva due involucri di shaboo. In casa aveva altre dosi della stessa sostanza, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 150 euro.

Fidene. Nei pressi del viadotto Saragat il Nucleo operativo della Compagnia Roma Montesacro ha fermato un 52enne romano con otto involucri di crack, undici di cocaina e 780 euro.

Centro storico. In via di Torre Argentina il Nucleo Radiomobile ha arrestato un 21enne senza fissa dimora con sette involucri di cocaina e 16 grammi di hashish. Al terminal degli autobus di piazza d’Aracoeli, invece, la Stazione Roma Piazza Venezia ha bloccato un 20enne, anche lui senza fissa dimora, con 49 grammi di marijuana già divisa in dosi e 785 euro.

Salario. In via Taro un 38enne romano è stato trovato con cocaina, hashish, shaboo, materiale per il taglio e 585 euro. Gli stessi militari, in via Oglio, hanno poi arrestato un 26enne originario dell’Avellinese subito dopo una cessione: la perquisizione domiciliare ha fruttato altri 174 grammi di hashish e 11mila euro in contanti.

Casal Bruciato. In via Riccardo Zampieri, all’interno di un’attività commerciale, sono stati arrestati due romani di 18 e 38 anni sorpresi mentre cedevano una dose di crack. Sequestrati anche 119,5 grammi di hashish, 5 grammi di crack, un bilancino e materiale per il confezionamento.

Tutta la sostanza stupefacente, il denaro e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati e tutti gli arresti sono stati convalidati. I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari: gli indagati devono considerarsi innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva.