REGGIO CALABRIA – Un elettricista è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del reggino. Antonino Fabio Calabrò, di 40 anni, originario di Rosalì, era impegnato insieme ad alcuni colleghi a collegare alla rete elettrica le luminarie per conto di un’impresa privata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato raggiunto da una scarica elettrica.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i medici del servizio 118 che hanno tentato invano di rianimare il quarantenne Sul posto anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.