ARDEA – Serrate indagini e ininterrotte ricerche sul territorio hanno consentito ai Carabinieri della Tenenza di Ardea di sottoporre a fermo di indiziato di delitto un 32enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e atti persecutori ai danni dell’ex compagna non convivente, una donna di 26 anni.

La drammatica vicenda ha avuto inizio nella notte di lunedì 16 novembre, intorno alle ore 02:30, quando la giovane donna, al termine del proprio turno lavorativo, sarebbe stata intercettata dall’ex compagno che l’avrebbe convinta a raggiungerlo con le rispettive autovetture in un parcheggio isolato. Giunti sul posto, l’uomo avrebbe estratto un coltello da cucina e, sotto la minaccia dell’arma, l’avrebbe costretta a salire a bordo della propria auto per poi condurla all’interno di un edificio abbandonato, dove l’avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale non consenziente. Riuscita con lucidità a convincere l’aggressore a riaccompagnarla presso la propria autovettura, la 26enne ha fatto rientro nella propria abitazione richiedendo immediatamente aiuto al Numero Unico Europeo per le Emergenze 112.

I Carabinieri della Tenenza di Ardea sono intervenuti tempestivamente presso il domicilio della vittima unitamente ai sanitari del 118, che hanno disposto l’immediato trasporto della donna, in “codice rosa”, al Pronto Soccorso della clinica Città di Aprilia, dove ha formalizzato la denuncia. Nel corso della ricostruzione dei fatti è inoltre emerso che la 26enne, già lo scorso 12 novembre, si era rivolta ai Carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo per denunciare analoghe condotte vessatorie e violente subite durante il periodo di convivenza.

Poche ore dopo la consumazione del delitto, l’indagato aveva contattato il 112 minacciando gesti anticonservativi, disfacendosi subito dopo del proprio telefono cellulare per rendersi irreperibile. I Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno tuttavia avviato immediatamente una capillare attività investigativa e di ricerca, raccogliendo preziose testimonianze e ricostruendo gli spostamenti dell’uomo fino a questa mattina quando, intorno alle ore 8,30, a seguito di una nuova chiamata effettuata dallo stesso 32enne alla Centrale Operativa, i militari lo hanno intercettato e bloccato a piedi lungo il Lungomare di Ardea.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Velletri a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento versa tuttora nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.