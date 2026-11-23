LATINA – Un robot aspirapolvere nascosto sotto il giaccone, un cenno d’intesa all’ingresso e un’auto pronta nel parcheggio. È fallito così, grazie agli agenti del Commissariato di Gaeta, il furto ai danni di un supermercato di Formia. Nei giorni scorsi, i poliziotti hanno arrestato in flagranza tre uomini di 34, 35 e 36 anni, di nazionalità georgiana, ritenuti responsabili in concorso di furto aggravato.

L’operazione è scattata durante un servizio mirato al contrasto dei furti nella zona commerciale del sud pontino. Gli agenti hanno notato uno dei tre prelevare un robot aspirapolvere dallo scaffale, estrarlo dalla confezione e occultarlo sotto il giaccone. Prima di oltrepassare le casse senza pagare, l’uomo ha scambiato uno sguardo d’intesa con un complice nei pressi dell’ingresso.

I due sono stati bloccati nel parcheggio, dove un terzo uomo li attendeva in auto. La perquisizione del veicolo ha permesso di recuperare il bottino: due robot aspirapolvere, una smerigliatrice a batteria e otto colli di tonno, merce riconosciuta dal responsabile di zona e restituita al negozio. Uno dei fermati è stato inoltre denunciato per porto abusivo d’armi perché trovato con un coltello a serramanico.

Dopo i domiciliari disposti dalla Procura di Cassino, ieri si è tenuto il giudizio direttissimo: il Gip ha disposto per tutti l’obbligo di dimora nel comune di Napoli. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.