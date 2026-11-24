L’aggressione lo scorso 12 ottobre sul convoglio notturno Salerno-Roma Tiburtina. L’uomo, un pluripregiudicato italiano sorpreso a rovistare nelle cuccette, è stato identificato dagli agenti della Polfer di Frosinone

FROSINONE – Si chiude il cerchio intorno all’autore della violenta aggressione avvenuta nella notte dello scorso 12 ottobre a bordo di un convoglio ferroviario in viaggio da Salerno a Roma Tiburtina. Gli operatori del Posto di Polizia Ferroviaria di Frosinone hanno infatti deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino italiano di 55 anni, pluripregiudicato, ritenuto responsabile dell’episodio.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’uomo era stato sorpreso dalla capotreno mentre tentava di intrufolarsi nelle cuccette del convoglio notturno, con il chiaro intento di mettere a segno dei furti ai danni dei viaggiatori. Una volta scoperto e invitato a fermarsi, il cinquantacinquenne aveva reagito con estrema violenza: dopo aver estratto un paio di forbici, aveva minacciato pesantemente la dipendente delle ferrovie, arrivando a intimidirla con la promessa di sfregiarle il viso.

Riuscito a divincolarsi e a sottrarsi al controllo, l’aggressore aveva poi azionato il freno di emergenza, bloccando la marcia del treno e dileguandosi nelle campagne circostanti col favore del buio. Gli accertamenti della Polfer hanno delineato un profilo criminale di lungo corso, con precedenti risalenti ai primi anni Novanta, legati soprattutto all’ambito ferroviario e a ripetute evasioni dagli arresti domiciliari, permettendo infine di identificarlo e assicurarne la denuncia.