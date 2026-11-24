Durissimo lo sfogo di Piero Ciancamerla, responsabile delle guardie ecozoofile di Fareambiente Ladispoli, che in un video non nasconde la propria amarezza e lancia un allarme a tutto campo sulle condizioni del territorio

LADISPOLI – Un segnale pesantissimo, compiuto col favore del buio, che scuote il mondo del volontariato sul litorale. A Ladispoli ignoti hanno preso di mira il mezzo di servizio delle guardie ecozoofile di Fareambiente, parcheggiato in piazza Nazario Sauro, nel quartiere Cere Vetus, tagliando di netto tutte e quattro le ruote. Un blitz che ha bloccato a terra gli operatori impegnati quotidianamente sul territorio nel contrasto al degrado e nel supporto alla popolazione, e che il nucleo ambientale legge senza mezzi termini come un’azione mirata per colpire la propria attività.

Durissimo lo sfogo di Piero Ciancamerla, responsabile delle guardie ecozoofile di Fareambiente Ladispoli, che in un video non nasconde la propria amarezza e lancia un allarme a tutto campo sulle condizioni del territorio. «Un affronto, un atto intimidatorio nei nostri confronti, non ci sono altre parole», scandisce Ciancamerla, puntando il dito contro «qualche farabutto» che ha messo fuori uso il veicolo messo ogni giorno a disposizione dei cittadini, costringendo ora i volontari a sborsare di tasca propria i soldi necessari per acquistare nuovi pneumatici. Ma per il responsabile la vicenda va ben oltre il singolo episodio di cronaca: «Questo è avvenuto perché evidentemente la città non è sicura. Sta diventando una cosa invivibile e questo è il risultato, non perché hanno colpito noi. Si chiamava mafia questa situazione, e c’è chi non vuole che la città sia sana e sicura. Questo gesto dovrebbe far pensare a tutti quanti: stiamo andando verso il baratro, se tocchiamo il fondo non ci riprendiamo più. Noi siamo gente per bene».

Alle parole di Ciancamerla si affianca una presa di posizione ancora più netta e durissima diffusa dalle stesse guardie ecozoofile di Ladispoli, che respingono al mittente qualsiasi tentativo di metterle a tacere. «Le intimidazioni, i soprusi, la sopraffazione, la cattiveria nei nostri confronti e i metodi utilizzati nel tentativo di indebolirci, questa volta hanno raggiunto vette mai viste prima — denunciano i volontari —. Questo non è soltanto un attacco personale ma un aperto affronto al mondo del volontariato, alle istituzioni e, di riflesso, alla comunità intera». L’affondo contro gli autori del raid, bollati come «vili, inutili, ignobili, miseri personaggi» abituati a nascondersi dietro «l’impunità», è frontale: «Se pensate che questo atto possa averci intimidito, sappiate che ha indebolito più voi che noi. Siamo un nemico da battere perché siamo lo specchio della loro meschinità, la parte giusta, quelli che la testa ce l’hanno e non la piegano mai».

La vicenda passerà ora al vaglio degli inquirenti: Fareambiente ha infatti già annunciato l’intenzione di sporgere formale denuncia in Questura. Un elemento decisivo per risalire agli autori del danneggiamento potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza privati nella zona di piazza Nazario Sauro, che potrebbero aver ripreso qualcuno aggirarsi attorno al veicolo. Nel frattempo, il nucleo ecozoofilo serra le fila e promette di non arretrare di un passo: «Noi restiamo convintamente, sempre, dalla parte della legalità, del rispetto, della verità, delle idee, dell’ambiente, degli animali, della parte sana della nostra città — concludono i volontari —. Gli altri continuino pure a rotolarsi nel fango: hanno reso solo ancora più incrollabile la nostra determinazione a contrastare ogni forma di prepotenza e di illegalità. A testa alta, avanti senza paura».