LATINA – Nonostante l’obbligo imposto dal giudice di restare ad almeno 500 metri di distanza dall’ex compagna, si è presentato per due volte nei pressi del locale del centro cittadino di Latina dove la giovane stava trascorrendo la serata. È finito così in manette, nella notte tra sabato e domenica, un 26enne arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Latina per violazione del divieto di avvicinamento.

L’allarme è scattato grazie alla richiesta di aiuto della donna al Numero Unico di Emergenza 112. La giovane, in compagnia di alcune amiche, ha notato la presenza dell’ex vicino al locale e ha subito allertato le forze dell’ordine. Al primo arrivo della pattuglia, però, il ragazzo si era già dileguato. Poco dopo, incurante della misura cautelare emessa nell’ambito di un procedimento per atti persecutori, l’uomo è tornato sul posto.

Spaventata, la vittima ha chiamato nuovamente il 112. Decisiva per il fermo è stata la collaborazione degli addetti alla sicurezza del locale, che avevano notato i movimenti sospetti del 26enne e ne avevano seguito gli spostamenti, permettendo agli agenti della Squadra Volante di rintracciarlo e bloccarlo poco distante.

Dagli accertamenti è emerso che l’indagato era già sottoposto anche all’allontanamento dalla casa familiare e gravato da precedenti denunce per stalking e violenza sessuale nei confronti della stessa donna. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trasferito nella Casa Circondariale di Latina in attesa del giudizio per direttissima.