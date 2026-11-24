Sepiesti succede a Mauro Vinciotti

VITERBO – Si apre ufficialmente una nuova fase alla guida della Polizia locale di Viterbo. Il comando del capoluogo della Tuscia passa nelle mani di Valerio Sepiesti, 44 anni, originario di Tivoli, chiamato a raccogliere il testimone da Mauro Vinciotti, recentemente passato al ruolo di dirigente comunale ai Servizi sociali. Dopo la visita di ieri presso la sede del comando insieme alla sindaca Chiara Frontini e la firma del decreto di nomina, il nuovo comandante entra in servizio oggi, mentre nel pomeriggio è in programma la presentazione ufficiale.

Classe 1982, Sepiesti approda a Palazzo dei Priori forte di un bagaglio ventennale costruito interamente nelle amministrazioni locali del Lazio. L’ultimo incarico, assunto nel novembre 2023, lo ha visto alla guida della Polizia locale di Mentana nelle vesti di comandante e funzionario di vigilanza. Un’esperienza nella quale ha seguito tanto la macchina gestionale quanto l’attività operativa quotidiana del corpo, occupandosi da vicino della pianificazione comunale di protezione civile e spingendo sul potenziamento dei controlli sul territorio, con una particolare attenzione ai temi della tutela ambientale e animale — fronte consolidato anche tramite il rinnovo delle convenzioni operative con le guardie.

Prima dell’approdo a Mentana, la carriera di Sepiesti si era sviluppata attraverso diversi comuni della provincia di Roma, in un percorso di crescita progressiva all’interno della divisa. Il debutto risale al 2005 come agente a Tivoli; da lì il passaggio a ruoli di coordinamento e comando sempre più rilevanti, con le esperienze da vicecomandante a Palestrina e poi da comandante dei corpi di Polizia locale prima a Segni e successivamente a Subiaco. Ora la nuova sfida a Viterbo, in una fase particolarmente delicata sul fronte della sicurezza urbana e della gestione della viabilità cittadina.