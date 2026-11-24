Antifascisti, preti o pseudo tali, partigiani a chiacchiere, difensori dell’immigrazione clandestina si sono dati appuntamento il 29 novembre in piazza per difendere gli invasori

VITERBO – Mossi da un capitano di ventura che sembra la caricatura del compianto Guccini, la Città dei Papi (dei Papi non degli Imam) ogni giorno deve fare i conti con personaggi che odiano profondamente i loro stessi concittadini e che preferiscono la sostituzione etnica visto che quella politica non gli riesce ormai da anni.

Ormai è chiaro che siano italofobici o almeno danno questa impressione. Meglio l’immigrato che gli italiani.

L’ultima frontiera degli anti italiani e anti viterbesi de noantri è la battaglia contro uno striscione che sembra essere diventato il nemico pubblico numero uno della città di Viterbo. REMIGRAZIONE urla quello striscione. Esposto su una proprietà privata da dove si cerca di riportare a ragionare una popolazione invasa da immigrati più o meno regolari. Da prostitute, spacciatori, violentatori, assassini che in questi ultimi anni hanno riempito le cronache quotidiane anche a livello nazionale.

Meglio avere loro che vendono morte ai nostri figli che quelli che vorrebbero veder ritornare la Città dei Papi ad essere quella di un tempo. Quartieri che di notte si trasformano in favelas. San Faustino che è il nuovo Bronx.

Vecchi partigiani che non hanno mai battagliato neanche giocando a sassate quando era piccoli. Preti, o presunti tali, che per riconoscerli te lo devono dirò che hanno preso i “voti”. Già perché l’abito talare non sanno neanche che cosa sia.

Tante associazioni che si battono per l’integrazione gestiscono cooperative che con gli immigrati fanno affari d’oro. A loro non importa della vita dei figli degli altri perché probabilmente non gli importa neanche della vita dei loro.

Per questi, una scritta storica, su un’edificio storico, è diventata il pretesto di una lotta sociale dai contorni ridicoli. Vedono squadracce fasciste in ogni angolo della città, che girano con manganelli e olio di ricino nelle bisacce o meglio ancora nelle giberne.

Immaginano fascisti ovunque e non vedono spacciatori e criminali con i quali, magari, il 25 aprile sfilano nei cortei dietro ad improbabili striscioni sempre e solo contro una parte (degli italiani ovviamente).

Difendono luoghi di culto di religioni diverse da quella Cattolica e lo fanno con rabbia. Una Città, quella dei Papi, che ne ha passate di peste e di corna. E forse quella dell’immigrazione controllata è la nuova peste come quella che in due circostanze decimò la popolazione nel 1476 e nel 1656.

Nel mezzo, correva l’anno del Signore 1576, Viterbo subì una grave infestazione di locuste che coprì campi, prati e alberi, distruggendo metà dei raccolti e causando il crollo dei pascoli, con morte di bestiame. L’anno successivo, nel 1577, le formazioni si rinnovarono, raggiungendo dimensioni simili a “dense nubi” che oscuravano il sole. La città reagì con penitenze, digiuni, processioni e interventi di centinaia di operai salariati dal pubblico per distruggere le formazioni con fuoco, acqua bollente e rami, ma i danni continuarono a farsi sentire per decenni.

Loro, i nuovi difensori della Patria, inneggiano all’antifascismo quando in realtà, a radere al suolo la città, furono le bombe sganciate dai bombardieri americani. Durante la Seconda guerra mondiale, dopo il 1943, Viterbo subì numerosi bombardamenti e incursioni aeree, più distruttivi di qualsiasi altra città a sud della linea Gotica. Gli inglesi effettuarono anche incursioni con lancio di volantini, confetti e oggetti sospettati di essere dinamitardi. Parallelamente, la città fu colpita dalla situazione di occupazione tedesca, dal blocco dei rifornimenti e dalla repressione contro gli ebrei: nel dicembre 1943 tutti gli ebrei residenti furono arrestati e i beni confiscati, con 26 detenuti nel carcere di Gradi.

Per gli antifascisti da copertina vale la pena ricordare la storia che forse non hanno mai letto.

La fine del fascismo in Italia avvenne formalmente il 25 luglio 1943, quando il “Gran Consiglio del Fascismo” sfiduciò Benito Mussolini e il re Vittorio Emanuele III ne ordinò l’arresto, ponendo termine al regime dopo oltre vent’anni di dittatura.

Crisi militare e politica (1943) L’Italia era allo stremo dopo anni di guerra, con sconfitte in Africa, nei Balcani e in Russia, bombardamenti e razionamenti che alimentarono il malcontento popolare. Scioperi e perdita di consenso Nel marzo 1943 grandi scioperi nelle fabbriche di Torino e Milano mostrarono la rottura tra regime e popolazione. Sbarco alleato in Sicilia (10 luglio 1943) L’invasione accelerò la crisi interna e spinse i gerarchi fascisti a sfiduciare Mussolini. Il 25 luglio 1943 Il Gran Consiglio del Fascismo approvò l’ordine del giorno Grandi, che di fatto sfiduciava Mussolini. Il re Vittorio Emanuele III lo fece arrestare e nominò Pietro Badoglio capo del governo. La popolazione accolse la notizia con manifestazioni di gioia, ma la guerra non era finita. Dopo il 25 luglio: armistizio e RSI 8 settembre 1943 Annuncio dell’armistizio di Cassibile; l’Italia crolla militarmente e politicamente. I tedeschi occupano il Centro-Nord e liberano Mussolini, che fonda la Repubblica Sociale Italiana (RSI), regime collaborazionista dipendente dalla Germania. Il periodo 1943–1945 è definito dagli storici come una fase di guerra civile, occupazione tedesca e Resistenza. Se chiedete ai responsabili delle varie associazioni “Partigiane” dove sono sepolti i militari che hanno combattuto realmente la Guerra contro i Tedeschi neanche lo sanno. Conoscono a malapena quella dei partigiani dei quali vorrebbero portare avanti gli ideali di libertà ma non certamente quelli del patriottismo. Non sanno che nella provincia di Viterbo ci sono sepolti centinaia di soldati caduti sotto il fuoco tedesco. In provincia di Viterbo c’è un grande cimitero militare di guerra vero e proprio: il Bolsena War Cemetery, detto anche “Cimitero degli Inglesi“. Dove si trova Sulla Via Cassia, tra Montefiascone e Bolsena, su una specie di terrazza affacciata sul lago. Nonostante il nome, il terreno è nel comune di Montefiascone. Chi vi è sepolto Quasi un terzo dei sepolti sono sudafricani; in seguito vi furono trasferite anche salme dall’Isola d’Elba. Le sepolture del Commonwealth della Seconda guerra mondiale sono in tutto 597, di cui 40 non identificate. CINQUECENTONOVANTASETTE giovani soldati di 21, 22, 23, 24 anni morti per liberare l’Italia dai Nazisti. I fascisti non c’erano più da mesi in queste zone di prima linea del Fronte. Storia Il luogo fu scelto nel novembre 1944 e qui furono portate le salme dai campi di battaglia tra Bolsena e Orvieto. Dopo essere stati respinti a nord di Roma, i tedeschi tentarono la prima resistenza a Bolsena. A est del lago, nel giugno 1944, ci fu una battaglia di carri armati tra la 6ª Divisione corazzata sudafricana e la Divisione Panzer Hermann Göring. Andando a sub, verso Roma, ne troviamo un altro molto piccolo ma simbolico perché lì periro Il Sacrario militare di Monterosi ricorda uno dei primi episodi di resistenza contro i tedeschi dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Dove si trova

Sulla via Cassia, a circa 40 km da Roma, poco a nord dell’abitato di Monterosi. Il sacrario si trova sul luogo stesso del sacrificio. La storia

Nei giorni dell’armistizio la Divisione “Ariete” (valorosa e pluridecorato nella battaglia di El Alamein) aveva preparato posizioni di difesa a Manziana e Bracciano, per bloccare la Via Claudia, e a Monterosi, per bloccare la Via Cassia. All’alba del 9 settembre 1943 la Divisione Corazzata “Ariete” tenne testa alla 33ª Divisione Panzergrenadier tedesca, che scendeva da nord verso Roma. Il sottotenente del Genio Ettore Rosso e altri quattro volontari fecero saltare dei camion carichi di esplosivo. La colonna nemica subì perdite e dovette ritirarsi sotto il tiro dell’artiglieria italiana. Chi vi è sepolto

Sette caduti: i cinque genieri, tra cui Rosso, e due cavalleggeri del reggimento “Lucca” rimasti sconosciuti, morti anche loro nell’esplosione. I resti sono in un grande sepolcro di peperino, e una targa in bronzo riporta la motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare data alla memoria di Rosso. Gli abitanti del posto, molto commossi, si presero cura dei corpi dei sette soldati fin dai primi giorni. Ancora oggi il sacrario lega la comunità di Monterosi all’Arma del Genio e all’ANGET, l’associazione dei genieri e trasmettitori. Appena fuori provincia, il cimitero di guerra più vicino è l’Orvieto War Cemetery, che si trova nel comune di Orvieto, in provincia di Terni. A Roma c’è il Rome War Cemetery, vicino alle Mura Aureliane. Ai partigiani viterbesi suggeriamo di fare una visita, con preghiera e fiori nei seguenti posti: Cassino War Cemetery (Commonwealth) Cimitero Militare Germanico (Caira) Cimitero Militare Polacco (Montecassino) Sacrario militare di Mignano Monte Lungo Cimitero militare francese di Venafro Anzio War Cemetery (Commonwealth) Beach Head War Cemetery (Commonwealth) Sicily-Rome American Cemetery (Nettuno) Cimitero Militare Germanico di Pomezia Campo della Memoria (Nettuno) Ebbene, a fronte di questa storia, che si guardano bene dal raccontare e ricordare, ogni giorno, come l’alitosi mattutina di chi non ha digerito il pasto del giorno prima, continuano incessantemente a voler difendere l’indifendibile e per questo gli elettori, per l’ennesima volta, li puniranno. Viterbo vuole essere libera e non prigioniera.