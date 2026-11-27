L’unico traguardo dell’amministrazione, ribadisce l’esponente dell’esecutivo, è «restituire alla città ed ai fruitori quotidiani o occasionali un’area che finalmente possa offrire servizi, igiene, confort e sicurezza»

VITERBO – Arriva a stretto giro la replica di Palazzo dei Priori alla bufera esplosa nelle ultime ore sul destino del Parco del Bullicame. Dopo gli allarmi sull’ipotesi di una gestione privata e sul possibile arrivo di un ticket d’ingresso — sollevati anche dall’ex sindaco Giovanni Arena — a scendere in campo sui social con un lungo e duro intervento è l’assessore ai Lavori Pubblici di Viterbo, Stefano Floris, deciso a smentire seccamente lo spettro delle pozze a pagamento.

«Continuiamo a leggere interpretazioni, commenti, chiavi di lettura fuorvianti, affermazioni senza senso, a seguito di una determina pubblicata sull’albo pretorio del nostro Comune, inerente una conferenza dei servizi relativa ad un redigendo progetto finalizzato alla riqualificazione del Parco del Bullicame», esordisce Floris, prendendo atto della preoccupazione espressa da diversi cittadini per la sorte della celebre sorgente decantata da Dante. L’assessore sgombra però subito il campo da ogni equivoco sulle intenzioni della giunta: «Nessun biglietto, nessun abbonamento, ma libera balneazione nelle acque del Bullicame, come avviene da secoli. Libera fruizione del parco, che presenterà al suo interno finalmente alcuni servizi adeguati ai tempi e che consentirà di trascorrere poche ore o intere giornate in serenità, immersi nella natura godendo delle “uniche” acque donateci dal nostro territorio».

L’unico traguardo dell’amministrazione, ribadisce l’esponente dell’esecutivo, è «restituire alla città ed ai fruitori quotidiani o occasionali un’area che finalmente possa offrire servizi, igiene, confort e sicurezza». Tutto ciò che va oltre questa linea, taglia corto Floris, «sono solo chiacchiere, esternate per creare confusione ed instabilità».

Nel suo intervento non manca l’affondo politico diretto nei confronti delle passate amministrazioni, chiamate in causa senza mezzi termini: «Soprassediamo sui commenti beceri, sulle chiacchiere da bar esternate da alcuni amministratori che hanno preceduto l’attuale sindaca, ma che nulla hanno fatto per poter fare crescere Viterbo come città termale». A sostegno della linea portata avanti dalla giunta Frontini, Floris elenca i traguardi già raggiunti e i dossier aperti sul fronte del termalismo: «Volevo ricordare che durante questa amministrazione è sbocciato un nuovo complesso termale, è rinato il sito del Bagnaccio, a breve nascerà una nuova realtà, e ci si è prodigati per approfondire la tematica delle ex Terme Inps, a dimostrazione che la potenzialità del territorio è immensa e che è stata fino ad oggi purtroppo sottovalutata».

Chiaro l’appello finale rivolto alla cittadinanza, invitata «a leggere con attenzione e serenità gli atti pubblicati, evitando di alimentare allarmismi infondati». L’obiettivo, ribadisce l’assessore, resta quello di consegnare alla città un parco dignitoso, sicuro e accessibile a tutti, nel pieno rispetto della sua storia millenaria: «Viterbo ha le potenzialità per essere una vera città termale, e questa amministrazione intende perseguire quel cammino con determinazione, senza lasciarsi distrarre dalle chiacchiere di chi, in passato, ha solo promesso senza mai realizzare. Il futuro della nostra città si costruisce con i fatti, non con i commenti da bar».