Il conducente ha perso il controllo dell’auto nella notte lungo la statale dei Monti Lepini. Necessaria l’autogru per recuperare il mezzo, indaga la Polizia di Stato

LATINA – Notte di paura alle porte di Latina per un grave incidente stradale che ha coinvolto tre ragazzi. Tutto è accaduto lungo la strada statale dei Monti Lepini, all’altezza del chilometro 51, proprio nei pressi dell’ingresso della città.

Secondo una prima ricostruzione, nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Chi era al volante, per motivi ancora tutti da chiarire, ha perso all’improvviso il controllo della macchina. La vettura ha sbandato ed è uscita di strada, finendo dentro il canale che costeggia la carreggiata.

Sul luogo dello schianto è intervenuta subito una squadra numerosa di soccorritori. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre i tre giovani rimasti incastrati nell’abitacolo e portarli fuori dal fossato in sicurezza. Subito dopo, i ragazzi sono stati affidati al personale sanitario delle ambulanze, che li ha trasportati con la massima urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove si trovano tutti ricoverati.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato, che si stanno occupando dei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso, i controlli delle forze dell’ordine e il recupero dell’auto tramite un’autogru dei vigili del fuoco, la statale dei Monti Lepini è rimasta chiusa al traffico fino al termine dell’intervento, con la circolazione deviata su strade alternative.