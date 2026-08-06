CIVITAVECCHIA – “Le dichiarazioni dell’ex Assessore pentastellato Massimo Pantanelli rappresentano l’ennesima conferma delle profonde contraddizioni che caratterizzano l’azione dell’Amministrazione Piendibene sul progetto delle Terme Imperiali”. Lo fanno sapere dal Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Civitavecchia.

“Da mesi – prosegue la nota – Fratelli d’Italia denuncia come il dibattito sia stato trasformato in uno scontro ideologico, anziché affrontare con serietà la straordinaria opportunità di sviluppo che il progetto potrebbe rappresentare per Civitavecchia.

Oggi, a mettere in evidenza le incoerenze della maggioranza, non è l’opposizione, ma un ex Assessore che conosce bene le vicende amministrative della città. È un fatto politico che il Sindaco Marco Piendibene e l’Assessore all’Urbanistica Giancarlo Cangani non possono più ignorare.

Le domande sono semplici.

Perché il Comune, in passato, aveva espresso un parere favorevole nell’ambito della Conferenza dei Servizi e oggi sembra voler ostacolare un investimento privato capace di valorizzare un patrimonio unico come quello delle Terme Imperiali?

Perché si continua a cambiare versione, alimentando incertezza e rallentando un progetto che potrebbe creare occupazione, attrarre turismo e rilanciare l’economia cittadina?

La sensazione è che questa Amministrazione sia ostaggio di pregiudizi ideologici e di divisioni interne, incapace di assumere decisioni nell’interesse esclusivo della città.

Fratelli d’Italia ribadisce con forza che Civitavecchia ha bisogno di investimenti, sviluppo e valorizzazione delle proprie eccellenze, non di continui rinvii, polemiche e retromarce.

Invitiamo il Sindaco Piendibene e l’Assessore Cangani a fare finalmente chiarezza davanti ai cittadini, spiegando quali siano le reali ragioni dell’atteggiamento assunto nei confronti del progetto delle Terme Imperiali e perché si continui a mettere a rischio una delle più importanti occasioni di rilancio economico e turistico degli ultimi decenni”.