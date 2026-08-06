LATINA – La vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati con i colleghi della Compagnia carabinieri di Anzio e del Comando provinciale di Latina, ha portato alla scoperta di una vera e propria raffineria di cocaina.

L’attività, supportata anche dal personale specializzato del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” e del Nucleo Cinofili di Santa Maria Galeria, è scaturita da una mirata attività info-investigativa seguita da accurati accertamenti sul territorio.

I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 5 soggetti – due cittadini italiani, un cittadino olandese, un cittadino colombiano e un cittadino albanese – gravemente indiziati, a vario titolo, di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.

All’interno dell’abitazione in uso ai fermati, in via Antonio Pennacchi, i Carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro: 18 involucri contenenti complessivamente circa 18,2 kg di cocaina, la somma in contanti di 8.810 euro, una macchina conta-soldi, due orologi di lusso, vari gioielli e preziosi, 6 smartphone, un computer portatile, fogli manoscritti riportanti la contabilità dell’attività illecita, una pistola ad aria compressa, uno sfollagente telescopico e un taser.

I successivi e approfonditi controlli nelle pertinenze esterne dell’immobile hanno permesso di scoprire, abilmente occultata tra la fitta vegetazione, una vera e propria raffineria di cocaina. Al suo interno i Carabinieri hanno individuato un laboratorio per il taglio e il confezionamento della droga, allestito con bilance, setacci, forni a microonde, macchine per il sottovuoto e presse utilizzate per la creazione dei singoli pacchi di sostanza.

Nel laboratorio sono stati inoltre rinvenuti e messi in sicurezza: due secchi in plastica contenenti rispettivamente 4,8 kg e 4 kg di cocaina in fase di raffinazione, un ingente quantitativo di sostanze da taglio, 27 sacchi di pellet da 15 kg ciascuno, verosimilmente intrisi di stupefacente e oggetto di lavorazione, diversi recipienti contenenti solventi e setacci utilizzati per l’estrazione chimica della sostanza dal pellet, oltre ai residui delle lavorazioni già effettuate.

Mentre il denaro, i beni e la droga già confezionata sono stati immediatamente sequestrati. L’intera area della raffineria è stata isolata e sottoposta a minuziosi rilievi tecnici da parte di personale specializzato dei Carabinieri del R.I.S. di Roma, per determinare l’esatta modalità di estrazione del narcotico e quantificare la sostanza ancora in fase di lavorazione.

Gli arrestati sono stati associati nel carcere di Latina, a disposizione della locale Procura della Repubblica.