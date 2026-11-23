VETRALLA – “Il Comitato dei Cittadini per il Diritto alla Salute di Vetralla ha inviato sette giorni fa una formale richiesta di intervento al Direttore Generale e al Direttore Sanitario della ASL di Viterbo per chiedere risposte urgenti sulla grave situazione della sanità territoriale nel Comune di Vetralla”. Lo fanno sapere dal Comitato dei Cittadini per il Diritto alla Salute di Vetralla.

“L’iniziativa – prosegue la nota – ha fatto seguito al Consiglio comunale aperto del 31 ottobre scorso, durante il quale erano state rappresentate le forti preoccupazioni espresse dalla cittadinanza e dai medici di medicina generale nel corso dell’assemblea pubblica del 30 ottobre. In quella sede erano state evidenziate le criticità legate alla carenza di medici, alla riduzione della medicina di prossimità, alle difficoltà di accesso ai servizi sanitari e ai problemi connessi all’appropriatezza prescrittiva.

La situazione rischia ora di aggravarsi ulteriormente. Dal prossimo primo dicembre, infatti, un altro medico cesserà la propria attività, lasciando ulteriori oltre 1.500 assistiti che andranno ad aggiungersi ai numerosi cittadini già, oggi, privi di una copertura stabile.

Nella PEC il Comitato ha chiesto alla ASL di conoscere quali misure concrete intenda adottare per garantire la continuità assistenziale, la copertura dei medici di base sul territorio, la tutela dei cittadini più fragili e l’attivazione di un confronto stabile con le istituzioni e i professionisti coinvolti ma la ASL – ad oggi – NON ha ancora risposto!

Non possiamo permettere che migliaia di cittadini restino senza un adeguato accesso alle cure. Il diritto alla salute deve essere garantito a tutti, soprattutto alle persone anziane, fragili e affette da patologie croniche. Ci aspettiamo risposte rapide e soluzioni concrete e il non rispondere da parte dell’istituzione di competenza lascia ancora più basiti oltre che preoccupati.

Il Comitato rende pubblica l’iniziativa per informare tutta la cittadinanza sugli sviluppi della vicenda e per mantenere alta l’attenzione su una questione che riguarda direttamente il futuro dell’assistenza sanitaria a Vetralla. Contestualmente, rivolge un appello all’Amministrazione comunale di Vetralla a farsi carico della questione e ad appoggiare il Comitato affinché possa ricevere risposte immediate alle richieste del territorio presso la ASL territorialmente competente e la Regione Lazio.

Il Comitato si riserva di attivare anche ulteriori forme di mobilitazione”.