Ottava giornata: 2-0 nello scontro diretto, Cellere e Virtus Acquapendente vincono in trasferta. Il Tarkna ne fa quattro al Monte Romano, spettacolo a Marta: 3-3 con l’Onano

La partita più attesa dell’ottava giornata cambia la classifica del girone A.

Il Castiglione Calcio batte 2-0 il Grotte S. Stefano C. 2012, che arrivava da capolista, e sale in testa. Con 17 punti in sette partite il Castiglione è l’unica squadra del girone ancora imbattuta, e ha anche il miglior attacco: 22 gol segnati.

In vetta però non è solo. A 17 punti c’è anche il Cellere, che vince 2-0 sul campo dell’A.C. Proceno, con una partita giocata in più. Subito dietro, a 16, ci sono la Virtus C. Acquapendente, che vince 4-1 a Ischia di Castro, e lo stesso Grotte. Risultato: quattro squadre racchiuse in un punto. L’Acquapendente ha la miglior difesa del campionato, con appena 3 gol subiti, e una partita da recuperare.

Più staccato, a quota 12, c’è un altro gruppo. Nuova Castrense e Bassano Calcio pareggiano 1-1 e restano appaiate. Il Valentano batte 2-1 il Vasanello e sale a 11 punti, gli stessi di Vasanello e Proceno.

Nella parte bassa il Tarkna 2017 batte 4-1 l’Atletico Monte Romano e sale a 7 punti, gli stessi del Piansano F.C., che riposava. Il Tarkna ha un attacco da alta classifica (20 gol), ma anche la seconda difesa più battuta del girone (22 gol subiti). Il Monte Romano resta a 8 punti.

La partita più spettacolare della giornata è il 3-3 tra Virtus Marta e Onano Sport Calcio, che però non sblocca nessuna delle due: l’Onano sale a 3 punti, la Marta a 2. Chiude la classifica l’Ischia di Castro, fermo a 1 punto con 27 gol subiti in otto partite. Onano, Marta e Ischia sono le tre squadre ancora senza vittorie.

I numeri della giornata: 25 gol in 7 partite, con una media di 3,6 a gara. Tre vittorie in casa, due in trasferta e due pareggi. Riposava il Piansano F.C.

Risultati – 8ª giornata (21-22 novembre 2026)

Giorno Casa Ris. Ospite Sab 14:30 A.C. Proceno 0 – 2 Cellere Sab 14:30 Castiglione Calcio 2 – 0 Grotte S. Stefano C. 2012 Sab 14:30 Valentano 2 – 1 Vasanello Calcio Sab 14:30 Virtus Marta 3 – 3 Onano Sport Calcio Sab 15:00 Ischia di Castro 1 – 4 Virtus C. Acquapendente Sab 15:00 Nuova Castrense 1 – 1 Bassano Calcio Dom 15:00 Tarkna 2017 4 – 1 Atletico Monte Romano

Riposava: Piansano F.C.

Classifica dopo l’8ª giornata

Pos. Squadra PT G V N P GF GS DR 1 Castiglione Calcio 17 7 5 2 0 22 10 +12 2 Cellere 17 8 5 2 1 12 5 +7 3 Virtus C. Acquapendente 16 7 5 1 1 14 3 +11 4 Grotte S. Stefano C. 2012 16 8 5 1 2 18 8 +10 5 Bassano Calcio 12 7 3 3 1 17 11 +6 6 Nuova Castrense 12 8 3 3 2 12 9 +3 7 A.C. Proceno 11 7 3 2 2 16 14 +2 8 Vasanello Calcio 11 8 3 2 3 14 15 -1 9 Valentano 11 7 3 2 2 12 14 -2 10 Atletico Monte Romano 8 7 1 5 1 9 10 -1 11 Tarkna 2017 7 8 2 1 5 20 22 -2 12 Piansano F.C. 7 7 1 4 2 11 16 -5 13 Onano Sport Calcio 3 7 0 3 4 8 14 -6 14 Virtus Marta 2 8 0 2 6 5 20 -15 15 Ischia di Castro 1 8 0 1 7 8 27 -19