Calcio – Seconda Categoria, girone C: il Manziana tiene la vetta, Trevignano e Monterosi inseguono con una partita in meno
Ottava giornata: 1-0 della capolista sul Grandori, Trevignano e Vicus Ronciglione vincono, il Monterosi pareggia a Cura. Cinque vittorie casalinghe, nessun successo in trasferta
Il Manziana 1928 resta in testa al girone C, ma in alto la corsa è ancora tutta aperta. La capolista batte 1-0 il Grandori Calcio e sale a 21 punti, con 7 vittorie e una sola sconfitta in otto partite. Ha il miglior attacco del girone: 25 gol segnati.
Alle sue spalle, a 19 punti, ci sono Virtus Trevignano e Monterosi, entrambe ancora imbattute e con una partita in meno. Il Trevignano batte 2-0 il Blera e conferma di avere la difesa più solida del campionato, con appena 2 gol subiti in sette partite. Il Monterosi invece si ferma sull’1-1 sul campo del Cura Calcio: è il suo primo pareggio stagionale. Vincendo il recupero, una delle due potrebbe superare il Manziana.
Non perde neanche il Vicus Ronciglione, terza squadra imbattuta del girone: travolge 4-0 il CSL Soccer 21 8.0 nell’anticipo del sabato e sale a 18 punti, a tre lunghezze dalla vetta.
Più indietro, il Bracciano Calcio vince 3-0 contro la Polisportiva Oriolo e raggiunge il Cura a quota 14. Il Grandori resta a 11, con una partita in meno, davanti al Forano Calcio 2020, che in questa giornata riposava ed è fermo a 10.
Nella parte bassa finisce 2-2 tra F.C. Sassacci e Virtus Caprarola: il Sassacci sale a 8 punti, il Caprarola a 6. Tre punti importanti per il Viterbo FC, che batte 1-0 la Polisportiva Sacrofano e sale a 7. In fondo alla classifica il Sacrofano resta a 3 punti, il Blera a 1 (un solo gol segnato in otto partite), mentre il CSL Soccer 21 8.0 è ancora a zero, con sette sconfitte e 37 gol subiti.
I numeri della giornata: 17 gol in 7 partite, con una media di 2,4 a gara. Cinque vittorie in casa, nessuna in trasferta e due pareggi. Riposava il Forano Calcio 2020.
Risultati – 8ª giornata (21-22 novembre 2026)
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Giorno
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Casa
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Ris.
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Ospite
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Sab 14:30
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Cura Calcio
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1 – 1
|
Monterosi Calcio
|
Sab 14:30
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F.C. Sassacci
|
2 – 2
|
Virtus Caprarola
|
Sab 14:30
|
Vicus Ronciglione
|
4 – 0
|
CSL Soccer 21 8.0
|
Dom 11:00
|
Manziana 1928
|
1 – 0
|
Grandori Calcio
|
Dom 11:00
|
Virtus Trevignano Calcio
|
2 – 0
|
Blera
|
Dom 11:00
|
Viterbo FC
|
1 – 0
|
Polisportiva Sacrofano
|
Dom 15:00
|
Bracciano Calcio
|
3 – 0
|
Polisportiva Oriolo
Riposava: Forano Calcio 2020
Classifica dopo l’8ª giornata
|
Pos.
|
Squadra
|
PT
|
G
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
DR
|
1
|
Manziana 1928
|
21
|
8
|
7
|
0
|
1
|
25
|
6
|
+19
|
2
|
Virtus Trevignano Calcio
|
19
|
7
|
6
|
1
|
0
|
17
|
2
|
+15
|
3
|
Monterosi Calcio
|
19
|
7
|
6
|
1
|
0
|
17
|
3
|
+14
|
4
|
Vicus Ronciglione
|
18
|
8
|
5
|
3
|
0
|
15
|
3
|
+12
|
5
|
Bracciano Calcio
|
14
|
8
|
4
|
2
|
2
|
18
|
10
|
+8
|
6
|
Cura Calcio
|
14
|
8
|
4
|
2
|
2
|
13
|
12
|
+1
|
7
|
Grandori Calcio
|
11
|
7
|
3
|
2
|
2
|
21
|
12
|
+9
|
8
|
Forano Calcio 2020
|
10
|
7
|
3
|
1
|
3
|
16
|
12
|
+4
|
9
|
F.C. Sassacci
|
8
|
7
|
2
|
2
|
3
|
9
|
9
|
0
|
10
|
Viterbo FC
|
7
|
7
|
2
|
1
|
4
|
6
|
13
|
-7
|
11
|
Polisportiva Oriolo
|
6
|
7
|
2
|
0
|
5
|
12
|
11
|
+1
|
12
|
Virtus Caprarola
|
6
|
8
|
1
|
3
|
4
|
8
|
20
|
-12
|
13
|
Polisportiva Sacrofano
|
3
|
8
|
0
|
3
|
5
|
10
|
19
|
-9
|
14
|
Blera
|
1
|
8
|
0
|
1
|
7
|
1
|
21
|
-20
|
15
|
CSL Soccer 21 8.0
|
0
|
7
|
0
|
0
|
7
|
2
|
37
|
-35