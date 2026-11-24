Ottava giornata: 1-0 della capolista sul Grandori, Trevignano e Vicus Ronciglione vincono, il Monterosi pareggia a Cura. Cinque vittorie casalinghe, nessun successo in trasferta

Il Manziana 1928 resta in testa al girone C, ma in alto la corsa è ancora tutta aperta. La capolista batte 1-0 il Grandori Calcio e sale a 21 punti, con 7 vittorie e una sola sconfitta in otto partite. Ha il miglior attacco del girone: 25 gol segnati.

Alle sue spalle, a 19 punti, ci sono Virtus Trevignano e Monterosi, entrambe ancora imbattute e con una partita in meno. Il Trevignano batte 2-0 il Blera e conferma di avere la difesa più solida del campionato, con appena 2 gol subiti in sette partite. Il Monterosi invece si ferma sull’1-1 sul campo del Cura Calcio: è il suo primo pareggio stagionale. Vincendo il recupero, una delle due potrebbe superare il Manziana.

Non perde neanche il Vicus Ronciglione, terza squadra imbattuta del girone: travolge 4-0 il CSL Soccer 21 8.0 nell’anticipo del sabato e sale a 18 punti, a tre lunghezze dalla vetta.

Più indietro, il Bracciano Calcio vince 3-0 contro la Polisportiva Oriolo e raggiunge il Cura a quota 14. Il Grandori resta a 11, con una partita in meno, davanti al Forano Calcio 2020, che in questa giornata riposava ed è fermo a 10.

Nella parte bassa finisce 2-2 tra F.C. Sassacci e Virtus Caprarola: il Sassacci sale a 8 punti, il Caprarola a 6. Tre punti importanti per il Viterbo FC, che batte 1-0 la Polisportiva Sacrofano e sale a 7. In fondo alla classifica il Sacrofano resta a 3 punti, il Blera a 1 (un solo gol segnato in otto partite), mentre il CSL Soccer 21 8.0 è ancora a zero, con sette sconfitte e 37 gol subiti.

I numeri della giornata: 17 gol in 7 partite, con una media di 2,4 a gara. Cinque vittorie in casa, nessuna in trasferta e due pareggi. Riposava il Forano Calcio 2020.

Risultati – 8ª giornata (21-22 novembre 2026)

Giorno Casa Ris. Ospite Sab 14:30 Cura Calcio 1 – 1 Monterosi Calcio Sab 14:30 F.C. Sassacci 2 – 2 Virtus Caprarola Sab 14:30 Vicus Ronciglione 4 – 0 CSL Soccer 21 8.0 Dom 11:00 Manziana 1928 1 – 0 Grandori Calcio Dom 11:00 Virtus Trevignano Calcio 2 – 0 Blera Dom 11:00 Viterbo FC 1 – 0 Polisportiva Sacrofano Dom 15:00 Bracciano Calcio 3 – 0 Polisportiva Oriolo

Riposava: Forano Calcio 2020

Classifica dopo l’8ª giornata

Pos. Squadra PT G V N P GF GS DR 1 Manziana 1928 21 8 7 0 1 25 6 +19 2 Virtus Trevignano Calcio 19 7 6 1 0 17 2 +15 3 Monterosi Calcio 19 7 6 1 0 17 3 +14 4 Vicus Ronciglione 18 8 5 3 0 15 3 +12 5 Bracciano Calcio 14 8 4 2 2 18 10 +8 6 Cura Calcio 14 8 4 2 2 13 12 +1 7 Grandori Calcio 11 7 3 2 2 21 12 +9 8 Forano Calcio 2020 10 7 3 1 3 16 12 +4 9 F.C. Sassacci 8 7 2 2 3 9 9 0 10 Viterbo FC 7 7 2 1 4 6 13 -7 11 Polisportiva Oriolo 6 7 2 0 5 12 11 +1 12 Virtus Caprarola 6 8 1 3 4 8 20 -12 13 Polisportiva Sacrofano 3 8 0 3 5 10 19 -9 14 Blera 1 8 0 1 7 1 21 -20 15 CSL Soccer 21 8.0 0 7 0 0 7 2 37 -35